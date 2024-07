DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Rechtsstreit um Import in die USA und daraus resultierende Prognose

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta/21.07.2024/14:45) - Die Biofrontera AG wurde von einem Wettbewerber in den USA mit dem Argument verklagt, Biofrontera verletze einige Lampenpatente dieses Wettbewerbers.

Der Wettbewerber hat zwei verschiedene Verfahren eingereicht, eines wegen zweier Patentverletzungen vor dem Bezirksgericht und ein zweites vor dem ITC (International Trade Commission), mit dem Ziel, den Import der Biofrontera XL Lampe in die USA zu verbieten.

Biofrontera hat eine erste rechtliche Beratung eingeholt und ist derzeit dabei, ihre Rechtsposition zu bewerten. Die Biofrontera AG und ihre Tochtergesellschaften haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verteidigung mit der Biofrontera Inc. unterzeichnet, um die Rechtskosten zu teilen.

Es wird erwartet, dass sich die Kosten für das ITC-Verfahren auf USUSD5 Millionen belaufen werden, die zwischen den beiden Unternehmen aufgeteilt werden. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 muss daher revidiert werden. Das Unternehmen ist derzeit dabei, die Auswirkungen zu ermitteln und wird über einen neuen Ausblick informieren, sobald mehr Klarheit über die Situation besteht.

