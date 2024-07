Sektor-Leader: Hausbau

Diese Aktien sind auf der Überholspur!

Trader sollten wissen, welche Sektoren an der Börse gerade gespielt werden. Dann kann man sich gezielt auf die Suche nach denjenigen Aktien machen, welche gerade von den Börsianern aufgegriffen werden.

Argumente für Investitionen in Hausbau-Aktien

Aktienkurse können langfristig steigen, was zu einer höheren Rendite im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Sparbüchern führen kann. Unternehmen der Bauindustrie und Branchen, die eng mit dem Hausbau verbunden sind, können von positiven Trends profitieren.

Die Bevölkerung wächst und der Wunsch nach Wohneigentum ist groß. Die Förderung von energieeffizienten Gebäuden und der Umstieg auf erneuerbare Energien kurbeln die Nachfrage nach entsprechenden Produkten und Dienstleistungen an.

Im Gegensatz zu Immobilien sind Aktien liquide und können jederzeit verkauft werden. Aktien können einen gewissen Schutz vor Inflation bieten, da die Preise tendenziell mit der Inflation steigen.

Beispiele für Aktien rund um den Hausbau

Bauunternehmen: Zu dieser Kategorie gehören Unternehmen, die Häuser bauen und renovieren.

Baustoffhersteller: Diese Unternehmen produzieren Baustoffe wie Ziegel, Beton und Holz.

Hersteller von Einrichtungsgegenständen: Unternehmen in diesem Bereich produzieren Küchen, Bäder und andere Einrichtungsgegenstände für den Hausbau.

D.R. Horton (DHI)

D.R. Horton ist eine der größten Wohnbau-Gesellschaften in den Vereinigten Staaten. Die Firma baut und verkauft qualitativ hochwertige Häuser, Stadt- und Eigentumswohnungen sowie Mehrfamilienhäuser. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft zusammen mit ihren Tochterkonzernen Eigenheimerwerbern Hypothekenfinanzierungen sowie Eigentumsrecht-Dienstleistungen an und akquiriert andere Wohnbauunternehmen. DHI Mortgage bietet Käufern außerdem Finanzierungen von Hypotheken an. Tochterfirmen betreuen als Versicherungsagenten Käufer im Bereich Versicherungspolicen, Prüfung und Verkaufsabschluss.

Green Brick Partners (GRBK)

Green Brick Partners beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohngrundstücken und dem Wohnungsbau. Das Segment Builder Operations Central repräsentiert den Betrieb seiner Bauherren in Texas. Das Segment Builder Operations Southeast umfasst Betriebe von Bauunternehmen in Georgia und Florida. Land Development bietet fertige Grundstücke oder Optionsgrundstücke von Drittentwicklern für den Wohnungsbau an und bietet Baufinanzierung und strategische Planung.

Toll Brothers (TOL)

Toll Brothers ist ein Bauunternehmen für Luxusimmobilien. Das Unternehmen entwirft, baut, vermarktet, verkauft und finanziert eine Reihe von luxuriösen Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, Masterplänen für Golfanlagen und städtische Gemeinden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören der traditionelle Hausbau und das städtische Wohnen (City Living). Das Segment Traditional Home Building baut und verkauft Häuser für Ein- und Zweifamilienhäuser in luxuriösen Wohnsiedlungen in wohlhabenden Vorstadtmärkten, die sich an Aufsteiger, ältere Menschen, aktive Erwachsene, erschwingliche Luxusimmobilien, ältere Menschen und Zweitwohnungskäufer in den Vereinigten Staaten richten.

M/I Homes (MHO)

M/I Homes beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Wohnimmobilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnungsbau und Finanzdienstleistungen tätig. Das Bausegment umfasst Northern und Southern Homebuilding, das Einfamilienhäuser und Reihenhäuser entwirft und vermarktet. Mit dem Segment Finanzdienstleistungen bietet man Hauskäufern Hypothekenbankdienstleistungen an.

Tagescharts vom 19.07.2024

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.07.2024

