Porsche verhandelt intensiv über eine Mehrheitsbeteiligung an Vartas Tochtergesellschaft V4Drive, was die Varta-Aktie um 30 Prozent steigen ließ. Die Übernahme könnte Varta in ihrer wirtschaftlichen Krise unterstützen und Porsche helfen, seine Ziele in der Elektroautobatterieproduktion zu erreichen. Obwohl finanzielle Details noch unklar sind, könnte der Deal den Markt für Elektromobilität erheblich beeinflussen.Intensivierte Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...