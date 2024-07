© Foto: Stefan Sauer/dpa



Der Versorger Enagas hat seine Dividende 22 Jahre in Folge gesteigert. Doch jetzt kommt der Einbruch. Warum die Aktie für passive Investoren dennoch interessant ist.Der spanische Versorger Enagas stand kurz davor, in den erlesenen Kreis der Dividenden-Aristokraten aufgenommen zu werden. Dann kündigte er Anfang des Jahres auf einmal eine drastische Senkung der Ausschüttungen an. Was auf den ersten Blick wie eine Hiobsbotschaft aussieht, könnte das Unternehmen langfristig jedoch noch attraktiver machen, wie wir im heutigen Dividenden-Radar genauer beleuchten wollen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr hat Enagas in zwei Schritten eine Dividende von insgesamt 1,74 Euro ausgeschüttet. Davon …