SHENZHEN (IT-Times) - BYD erweitert sein Produktportfolio im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) und führt eine neue Variante des Yuan Up in den Markt ein, Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) kündigte am 18. Juli 2024 an, eine neue Variante des kompakten SUV Yuan Up auf den Markt zu bringen, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...