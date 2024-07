© Foto: Unsplash



Ein Rückblick auf die empfohlenen Infrastrukturaktien zeigt gemischte Ergebnisse. Während einige Titel überzeugen, enttäuschten besonders zwei asiatische Werte, Hutchison Port Trust und MTR. Da die Infrastruktur grundlegend für das Funktionieren und das Wachstum von Volkswirtschaften ist, handelt es sich um ein Dauerthema. In der aktuellen Ausgabe erläutern wir ab S. 12 unter dem Titel "Geldanlegen in Megatrends", warum diese Branche gerade für langfristig orientierte Anleger so interessant ist. Und obwohl die dort genannten Kaufargumente einleuchtend klingen, sind Investments bei Infrastrukturaktien nicht automatisch Selbstläufer. Vielmehr kommt es beim Anlegen neben Geduld auch auf die …