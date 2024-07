DJ Grünen-Chefin Lang sieht gute Chancen für Kanzlerkandidatur Habecks

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Grünen-Chefin Ricarda Lang hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gute Chancen auf eine Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2025 eingeräumt. Auf die Frage, ob es neben Habeck noch jemanden gebe, der für die Kanzlerkandidatur der Partei in Frage komme, sagte Lang im ZDF-Sommerinterview: "Ich sehe gerade niemanden."

Die Entscheidung über einen grünen Kanzlerkandidaten stehe noch aus, sie werde aber noch in diesem Jahr fallen. Die Partei werde mit einer Person an der Spitze in den Bundestagswahlkampf gehen, "weil wir wissen, dass uns das hilft, sowohl was Vertrauen angeht als auch was Klarheit angeht", sagte Lang. Alle anderen Entscheidungen würden später getroffen, weil die Menschen mehr als ein Jahr vor der Wahl nicht an Personalfragen interessiert seien.

Bundesaußenmisterin Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin bei der Bundestagswahl 2021, hatte vor kurzem erklärt, sie wolle sich auf ihr Ministeramt konzentrieren und nicht erneut als Kanzlerkandidatin für ihre Partei antreten.

