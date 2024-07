Apple-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin ergibt sich im Wochenvergleich ein Minus von 2,70 Prozent. Insgesamt zwei der fünf Handelstage beendete die Aktie mit Rücksetzern. Dabei erwischte Apple am Mittwoch mit einem Minus von 2,53 Prozent am heftigsten. Droht damit nun der endgültige Absturz? Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...