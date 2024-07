Umsatz von $9,14 Milliarden steigt um 5% gegenüber dem Vorquartal und um 13% gegenüber dem Vorjahresquartal

Der GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,77 US-Dollar stieg gegenüber dem Vorquartal um 4% und gegenüber dem Vorjahr um 7%.

Der Gewinn pro Aktie, ohne Belastungen und Gutschriften, von 0,85 US-Dollar stieg um 13% gegenüber dem Vorquartal und 18% gegenüber dem Vorjahr

Der SLB zurechenbare Nettogewinn in Höhe von 1,11 Milliarden US-Dollar stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 und gegenüber dem Vorjahr um 8 %.

Das bereinigte EBITDA von 2,29 Milliarden US-Dollar stieg im Vorquartalsvergleich um 11 und im Jahresvergleich um 17

Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit betrug 1,44 Milliarden US-Dollar und der freie Cashflow 776 Millionen US-Dollar

Vorstand genehmigt vierteljährliche Bardividende von 0,275 US-Dollar pro Aktie

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas. (Photo: Business Wire)

SLB (NYSE: SLB) gab heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt.

Ergebnisse für das zweite Quartal

(Angaben in Millionen, außer Beträge pro Aktie) Drei Monate bis Veränderung 30. Juni

2024 31. März

2024 30. Juni

2023 Im Vergleich zum Vorquartal Vergleich zum Vorjahr Umsatz $9,139 $8,707 $8,099 5% 13% Gewinn vor Steuern GAAP-Basis $1,421 $1,357 $1,293 5% 10% Gewinnspanne vor Steuern GAAP-Basis 15.5% 15.6% 16.0% -4 Bp -42 Bp SLB zurechenbarer Nettogewinn GAAP-Basis $1,112 $1,068 $1,033 4% 8% Verwässertes EPS GAAP-Basis $0.77 $0.74 $0.72 4% 7% Bereinigtes EBITDA* $2,288 $2,057 $1,962 11% 17% Beinigtes EBITDA* Bereinigte EBITDA-Marge* 25.0% 23.6% 24.2% 142 Bs 81 Bs Operatives Segmentergebnis vor Steuern* $1,854 $1,649 $1,581 12% 17% Operative Segmentgewinnspanne vor Steuern* 20.3% 18.9% 19.5% 135 Bs 76 Bs SLB zuzurechnender Nettogewinn, ohne Aufwendungen und Gutschriften* $1,224 $1,082 $1,033 13% 19% Verwässertes EPS, ohne Kosten und Gutschriften* $0.85 $0.75 $0.72 13% 18% Umsatz nach Geographie International $7,452 $7,056 $6,297 6% 18% Nordamerika 1,644 1,598 1,746 3% -6% Sonstige 43 53 56 n/m n/m $9,139 $8,707 $8,099 5% 13%

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Juni

2024 31. März

2024 30. Juni

2023 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz nach Geschäftsbereichen Digital Integration $1,050 $953 $947 10% 11% Reservoir Performance 1,819 1,725 1,643 5% 11% Well Construction 3,411 3,368 3,362 1% 1% Production Systems 3,025 2,818 2,313 7% 31% Sonstige (166) (157) (166) n/m n/m $9,139 $8,707 $8,099 5% 13% Betriebsergebnis vor Steuern nach Geschäftsbereichen Digital Integration $325 $254 $322 28% 1% Reservoir Performance 376 339 306 11% 23% Well Construction 742 690 731 7% 1% Production Systems 473 400 278 18% 70% Sonstige (62) (34) (56) n/m n/m $1,854 $1,649 $1,581 12% 17% Operative Gewinnspanne vor Steuern nach Geschäftsbereichen Digital Integration 31.0% 26.6% 34.0% 435 Bs -304 Bs Reservoir Performance 20.6% 19.7% 18.6% 98 Bs 205 Bs Well Construction 21.7% 20.5% 21.7% 125 Bs 0 Bs Production Systems 15.6% 14.2% 12.0% 146 Bs 361 Bs Sonstige n/m n/m n/m n/m n/m 20.3% 18.9% 19.5% 135 Bs 76 Bs

SLB erwarb das Unterwassergeschäft von Aker im vierten Quartal 2023 in Verbindung mit der Gründung des Joint Ventures OneSubsea. Das erworbene Geschäft erzielte im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 485 Millionen US-Dollar. Ohne die Auswirkungen dieser Akquisition stieg der weltweite Umsatz von SLB im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 7 %; der internationale Umsatz im zweiten Quartal 2024 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11 %; und der Umsatz von Production Systems im zweiten Quartal 2024 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 %. Dies sind Nicht-GAAP-Kennzahlen. Siehe Abschnitte "Geschäftsbereiche" und "Ergänzende Informationen" für weitere Einzelheiten. n/m nicht aussagekräftig

Breit gefächertes Wachstum, angetrieben von den internationalen Märkten

Olivier Le Peuch, CEO von SLB, kommentierte: "Wir haben solide Ergebnisse für das zweite Quartal erzielt, mit einem breit angelegten internationalen Umsatzwachstum und einer Margenausweitung in allen Geschäftsbereichen. Unser Kerngeschäft konnte seine positive Dynamik weiter ausbauen und unser digitales Geschäft beschleunigte sich, was zu unserem höchsten internationalen Quartalsumsatz seit 2014 führte. Diese Ergebnisse zeigen die starke Position von SLB in wichtigen, widerstandsfähigen Märkten, da wir weiterhin von den erhöhten Aktivitäten im Nahen Osten und in Asien, insbesondere im Gasbereich, sowie von den verstärkten Investitionen unserer Kunden in Tiefseebecken, Exploration und Digitalisierung profitieren."

"Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 5 %, angeführt vom Nahen Osten und Asien, die um 6 zulegten. Der Anstieg in diesem Bereich wurde durch Kapazitätserweiterungen, Gaserschließungsprojekte sowie Produktion und Gewinnung vorangetrieben, wobei die Mehrzahl der GeoUnits in diesem Bereich Rekordumsätze erzielte. Wir profitierten auch weiterhin von unserem verstärkten Offshore-Engagement, insbesondere in Tiefseebecken in Lateinamerika, Europa und Afrika sowie im Golf von Mexiko."

Production Systems, Reservoir Performance und Digital gehen voran

"Unsere Kerngeschäftsbereiche Reservoir Performance, Well Construction und Production Systems steigerten ihren Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4 und erhöhten die operative Gewinnspanne vor Steuern um 120 Basispunkte (BP). Diese starke Leistung wurde von den internationalen Märkten getragen, wo der Umsatz erneut ein neues zyklisches Hoch erreichte."

"Production Systems wuchs gegenüber dem Vorquartal um 7 und Reservoir Performance um 5 %, wobei das Wachstum von Unterwasser-Produktionssystemen angeführt wurde und die Bereiche Artificial Lift, Ventile, Oberflächen-Produktionssysteme, Intervention und Stimulation jeweils ihre höchsten Quartalsumsätze in diesem Zyklus verzeichneten. Dies war das Ergebnis einer starken Aktivität in Europa und Afrika, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Asien, die aus der Kombination von langzyklischen Entwicklungsaktivitäten und der Beschleunigung von Produktions- und Förderinvestitionen resultierte. In der Zwischenzeit wuchs auch der Bereich Well Construction, wobei die Bereiche Messungen und Flüssigkeiten jeweils einen zyklisch hohen Quartalsumsatz verzeichneten. Dies wurde durch Landaktivitäten und Offshore-Entwicklungen im Nahen Osten und in Asien sowie in Lateinamerika unterstützt, was teilweise durch geringere Bohrungen in den USA ausgeglichen wurde."

"Unser Geschäftsbereich Digital Integration zeigte ebenfalls eine gute Leistung und verzeichnete einen Umsatzanstieg von 10 im Vergleich zum Vorquartal. Dies ist ausschließlich auf das margenstarke Wachstum im digitalen Bereich zurückzuführen, wo die Umsätze einen neuen Quartalshöchststand erreichten und weiterhin auf dem besten Weg sind, unsere Wachstumsziele für das Gesamtjahr im hohen Zehnerbereich zu erreichen. Unsere starken Ergebnisse wurden durch den Verkauf von Explorationsdatenlizenzen und die verstärkte Nutzung unserer Cloud-, KI- und Edge-Technologieplattformen angekurbelt."

"Insgesamt war unsere finanzielle Leistung im zweiten Quartal stark, da unsere bereinigte EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorquartal um 142 Basispunkte stieg, der Cashflow aus dem operativen Geschäft 1,44 Milliarden US-Dollar betrug und der freie Cashflow 776 Millionen US-Dollar."

"Darüber hinaus haben wir in der ersten Jahreshälfte durch Aktienrückkäufe und Dividenden 1,49 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre zurückgegeben, und wir sind auf dem besten Weg, 2024 3,0 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre zurückzugeben."

"Vielen Dank an das SLB-Team für die starke Leistung in diesem Quartal. Ich freue mich darauf, auf diesen positiven Ergebnissen für den Rest des Jahres aufzubauen."

Verbesserung der Margen mit weiteren Möglichkeiten in der Zukunft

"Während des gesamten Zyklus hat SLB durchgängig branchenführende Finanzergebnisse erzielt, indem wir unsere differenzierte operative Präsenz und unsere führenden technischen und digitalen Angebote genutzt haben. In diesem Zyklus sind wir in der Lage, ein qualitativ hochwertiges Umsatzwachstum zu erzielen und weitere Margensteigerungen durch den verstärkten Einsatz von Technologien und die Einführung digitaler Technologien sowie durch eine verstärkte Konzentration auf die betriebliche Effizienz und die Optimierung unserer Supportstruktur zu erreichen."

"Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte gehen wir davon aus, dass die anhaltende Dynamik auf den internationalen Märkten, die starken digitalen Umsätze und unsere Kosteneffizienzprogramme uns in die Lage versetzen werden, die Margen zu steigern und unser Ziel zu erreichen, das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr im mittleren Zehnerbereich zu steigern."

"Über 2024 hinaus bleiben die Grundlagen dieses Zyklus bestehen, und es gibt einen langen Rückenwind von Wachstumschancen, einschließlich langzyklischer Gas- und Tiefwasserprojekte, Produktions- und Rückgewinnungsaktivitäten sowie der säkularen Trends der Digitalisierung und Dekarbonisierung. Dies ist ein starker Hintergrund für die Fortsetzung unserer Margenexpansion und Cash-Generierung."

"Unsere Strategie für unsere drei Wachstumsmotoren Kerngeschäft, Digital und New Energy ist darauf ausgerichtet, jede dieser Möglichkeiten zu nutzen, und wir werden durch unser erweitertes digitales Angebot, die zusätzlichen Fähigkeiten von OneSubsea und die angekündigte Übernahme von ChampionX nur noch stärker."

"Dieses Geschäftsumfeld begünstigt die Stärken der SLB. Mit unserer kontinuierlichen Leistung und dem anhaltenden Schwerpunkt auf Kapitaldisziplin und Kosteneffizienz sind wir weiterhin gut positioniert, um den Markt zu übertreffen und unsere Verpflichtung zur Rendite für die Aktionäre zu erfüllen."

Sonstige Ereignisse

Während des Quartals kaufte SLB 9,9 Millionen Stammaktien für einen Gesamtkaufpreis von 465 Millionen US-Dollar zurück. In der ersten Jahreshälfte kaufte die SLB insgesamt 15,3 Millionen Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 735 Millionen US-Dollar zurück.

Am 29. Mai 2024 emittierte SLB eine 5,000%ige vorrangige Anleihe mit Fälligkeit 2027 in Höhe von 500 Millionen $, eine 5,000%ige vorrangige Anleihe mit Fälligkeit 2029 in Höhe von 500 Millionen und eine 5,000%ige vorrangige Anleihe mit Fälligkeit 2034 in Höhe von 500 Millionen $.

Am 14. Juni 2024 gaben SLB und Aker Carbon Capture (ACC) den Abschluss ihres zuvor angekündigten Joint Ventures bekannt. Das neue Unternehmen kombiniert Technologieportfolios, Fachwissen und Betriebsplattformen, um eine beschleunigte Einführung der Kohlenstoffabscheidung für die industrielle Dekarbonisierung in großem Maßstab zu unterstützen. Nach Abschluss der Transaktion hält SLB 80 und ACC 20 der Anteile an dem gemeinsamen Unternehmen.

Am 18. Juli 2024 genehmigte der Vorstand von SLB eine vierteljährliche Bardividende von 0,275 US-Dollar pro ausstehender Stammaktie, zahlbar am 10. Oktober 2024 an die am 4. September 2024 eingetragenen Aktionäre.

Umsatz im zweiten Quartal nach geographischen Gebieten

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Juni

2024 31. März

2024 30. Juni

2023 Im Vergleich zum Vorquartal Vergleich zum Vorjahr Nordamerika $1,644 $1,598 $1,746 3% -6% Lateinamerika 1,742 1,654 1,624 5% 7% Europa Afrika* 2,442 2,322 2,031 5% 20% Naher Osten Asien 3,268 3,080 2,642 6% 24% Eliminierungen sonstige 43 53 56 n/m n/m $9,139 $8,707 $8,099 5% 13% International $7,452 $7,056 $6,297 6% 18% Nordamerika $1,644 $1,598 $1,746 3% -6%

SLB erwarb das Unterwassergeschäft von Aker im vierten Quartal 2023 in Verbindung mit der Gründung des Joint Ventures OneSubsea. Das erworbene Geschäft erzielte im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 485 Millionen US-Dollar. Ohne die Auswirkungen dieser Akquisition stieg der weltweite Umsatz von SLB im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 7 und der internationale Umsatz im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 11 %. *Einschließlich Russland und der kaspischen Region n/m nicht aussagekräftig

International

Der Umsatz in Lateinamerika in Höhe von 1,74 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorquartal um 5 %, was auf höhere Verkäufe von Produktionssystemen in Brasilien und robuste Stimulations- und Interventionsaktivitäten in Argentinien zurückzuführen ist. Der Umsatz im digitalen Bereich wuchs im zweistelligen Bereich, was durch einen geringeren Umsatz im Bereich Asset Performance Solutions (APS) ausgeglichen wurde. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 7 %, was auf höhere Verkäufe von Produktionssystemen in Brasilien und robuste Bohraktivitäten in Argentinien zurückzuführen ist, die teilweise durch niedrigere Bohreinnahmen in Mexiko ausgeglichen wurden.

Der Umsatz in Europa Afrika in Höhe von 2,44 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorquartal um 5 %, was auf höhere Umsätze mit Produktionssystemen in Skandinavien und Westafrika sowie auf höhere Umsätze mit künstlichen Auftriebsanlagen in Nordafrika aufgrund neuer Projekte zurückzuführen ist. Das sequenzielle Wachstum wurde durch einen mehr als 20-prozentigen Anstieg des Umsatzes im digitalen Bereich begünstigt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 20 %, was auf das übernommene Unterwassergeschäft von Aker zurückzuführen ist, vor allem in Skandinavien, sowie auf verstärkte Offshore-Explorations-, Bohr- und Produktionsaktivitäten in Angola, Zentral- und Ostafrika. Zweistellige Zuwächse bei den digitalen Umsätzen trugen ebenfalls zum Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei.

Der Umsatz im Nahen Osten Asien in Höhe von 3,27 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 %, was auf einen höheren Absatz von Produktionssystemen und verstärkte Interventions- und Evaluierungsaktivitäten in Saudi-Arabien zurückzuführen ist. Höhere digitale Umsätze in der gesamten Region und vermehrte Bohrungen im Irak, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, China und Ostasien trugen ebenfalls zum sequenziellen Wachstum bei. Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze um 24 %, was auf höhere Bohr-, Interventions- und Evaluierungsaktivitäten sowie auf einen höheren Absatz von Produktionssystemen in Saudi-Arabien zurückzuführen ist. Höhere Bohraktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Ostasien, Indonesien und China sowie das übernommene Unterwassergeschäft von Aker in Australien trugen ebenfalls zum Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei.

Nordamerika

Der Umsatz in Nordamerika in Höhe von 1,64 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorquartal um 3 %, was auf höhere Umsätze im Offshore-Geschäft in Nordamerika zurückzuführen ist, vor allem durch den Verkauf von Lizenzen für Explorationsdaten und verstärkte Bohrungen. Das Wachstum gegenüber dem Vorquartal wurde teilweise durch geringere Bohreinnahmen an Land in den USA und geringere Verkäufe von Produktionssystemen im Golf von Mexiko ausgeglichen. Im Jahresvergleich ging der Umsatz um 6 zurück, was auf geringere Bohrungen an Land in den USA und geringere Verkäufe von Produktionssystemen im US-Golf von Mexiko zurückzuführen ist.

Ergebnisse des zweiten Quartals nach Geschäftsbereichen

Digital Integration

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Juni

2024 31. März

2024 30. Juni

2023 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $757 $717 $712 6% 6% Nordamerika 291 236 234 23% 24% Sonstige 2 1 n/m n/m $1,050 $953 $947 10% 11% Betriebsergebnis vor Steuern $325 $254 $322 28% 1% Operative Gewinnspanne vor Steuern 31.0% 26.6% 34.0% 435 BP -304 BP n/m nicht ausssagekräftig

Die Umsätze im Bereich Digital Integration in Höhe von 1,05 Milliarden US-Dollar stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 10 %, was auf höhere digitale Umsätze zurückzuführen ist, während die APS-Umsätze unverändert blieben. Das Wachstum der digitalen Umsätze wurde durch die verstärkte Nutzung unserer Cloud-, KI- und Edge-Technologieplattformen und höhere Lizenzverkäufe für Explorationsdaten angetrieben. Im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 11 %, da die digitalen Umsätze im Einklang mit unserem angestrebten Wachstum im hohen zweistelligen Prozentbereich wuchsen, während die APS-Umsätze unverändert blieben.

Die operative Gewinnspanne vor Steuern des Geschäftsbereichs Digital Integration von 31% stieg im Vergleich zum Vorquartal um 435 Basispunkte, was vor allem auf eine verbesserte Rentabilität im Digitalgeschäft infolge des starken Verkaufs von Explorationsdatenlizenzen und einer höheren Akzeptanz digitaler Lösungen zurückzuführen ist. Im Jahresvergleich ging die operative Gewinnspanne vor Steuern um 304 Basispunkte zurück, was auf eine geringere Rentabilität bei APS infolge höherer APS-Abschreibungskosten und niedrigerer Gaspreise zurückzuführen ist.

Reservoir Performance

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Juni

2024 31. März

2024 30. Juni

2023 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $1,684 $1,592 $1,512 6% 11% Nordamerika 134 130 130 3% 4% Sonstige 1 3 1 n/m n/m $1,819 $1,725 $1,643 5% 11% Betriebsergebnis vor Steuern $376 $339 $306 11% 23% Operative Gewinnspanne vor Steuern 20.6% 19.7% 18.6% 98 BP 205 BP n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz im Bereich Reservoir Performance in Höhe von 1,82 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 %, was auf verstärkte Interventions- und Stimulationsaktivitäten in allen geografischen Gebieten zurückzuführen ist. Während etwa 70 des Umsatzwachstums aus dem Nahen Osten und Asien stammten, war dieses Wachstum sowohl an Land als auch im Offshore-Bereich verbreitet und stammte im Allgemeinen aus der Produktionstätigkeit. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 11 %, was auf die verstärkte Tätigkeit im Bereich Stimulation und Intervention zurückzuführen ist, wobei etwa 80 des Umsatzwachstums auf den Nahen Osten und Asien entfielen.

Die operative Gewinnspanne vor Steuern von Reservoir Performance in Höhe von 21% stieg im Vergleich zum Vorquartal um 98 Basispunkte, wobei sich die Rentabilität auf den internationalen Märkten aufgrund der höheren Aktivitäten verbesserte. Im Jahresvergleich stieg die operative Gewinnspanne vor Steuern um 205 Basispunkte, was auf eine verbesserte Rentabilität in den internationalen Märkten zurückzuführen ist, die durch eine höhere Aktivität und eine verbesserte Preisgestaltung aufgrund einer höheren Technologieintensität erzielt wurde.

Well Construction

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Juni

2024 31. März

2024 30. Juni

2023 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsaz International $2,768 $2,707 $2,582 2% 7% Nordamerika 592 604 721 -2% -18% Sonstige 51 57 59 n/m n/m $3,411 $3,368 $3,362 1% 1% Betriebsergebnis vor Steuern $742 $690 $731 7% 1% Operative Gewinnspanne vor Steuern 21.7% 20.5% 21.7% 125 BP 0 BP n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz von Well Construction in Höhe von 3,41 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorquartal und zum Vorjahr um 1 %, wobei ein Rekordquartalsumsatz bei Messungen und Flüssigkeiten erzielt wurde. Unterstützt wurde dies durch anhaltende Landaktivitäten und Offshore-Entwicklungen im Nahen Osten und in Asien sowie in Lateinamerika, was teilweise durch geringere Bohrungen in den USA ausgeglichen wurde.

Die operative Gewinnspanne vor Steuern des Geschäftsbereichs Well Construction von 22% stieg im Vergleich zum Vorquartal um 125 Basispunkte, was auf den Anstieg der internationalen Aktivitäten im Bereich Messungen und Flüssigkeiten zurückzuführen ist. Im Jahresvergleich blieb die operative Gewinnspanne vor Steuern unverändert, da die verbesserte Rentabilität auf internationaler Ebene durch den Rückgang der Marge in Nordamerika infolge geringerer Bohraktivitäten ausgeglichen wurde.

Production Systems

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Juni

2024 31. März

2024 30. Juni

2023 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz International $2,378 $2,164 $1,628 10% 46% Nordamerika 640 647 679 -1% -6% Sonstige 7 7 6 n/m n/m $3,025 $2,818 $2,313 7% 31% Betriebsergebnis vor Steuern $473 $400 $278 18% 70% Operative Gewinnspanne vor Steuern 15.6% 14.2% 12.0% 146 BP 361 BP

SLB erwarb das Unterwassergeschäft von Aker im vierten Quartal 2023 im Zusammenhang mit der Gründung des Joint Ventures OneSubsea. Das erworbene Geschäft erzielte im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 485 Millionen US-Dollar. Ohne die Auswirkungen dieser Akquisition stieg der weltweite Umsatz von SLB im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 7 und der Umsatz von Production Systems im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 10 %. n/m nicht aussagekräftig

Der Umsatz von Production Systems in Höhe von 3,03 Milliarden US-Dollar stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 %, wobei das Wachstum von Unterwasser-Produktionssystemen angeführt wurde und die Bereiche künstlicher Auftrieb, Ventile und Überwasser-Produktionssysteme in diesem Zyklus einen Rekordquartalsumsatz verzeichneten. Das sequenzielle Wachstum wurde von den internationalen Märkten mit starken Aktivitäten in Europa und Afrika angetrieben, gefolgt von Lateinamerika und dem Nahen Osten und Asien. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 31 %, was hauptsächlich auf die Übernahme des Aker-Unterwassergeschäfts zurückzuführen ist. Ohne die Auswirkungen der Akquisition von Aker Subsea stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 10 %, was auf einen Anstieg des internationalen Umsatzes um 16 zurückzuführen ist. Das organische Wachstum im Vergleich zum Vorjahr wurde durch den starken internationalen Absatz von künstlichen Auftriebssystemen, Oberflächenproduktionssystemen, Fertigstellungen und Ventilen angeführt, was teilweise durch den geringeren Absatz von Midstream-Produktionssystemen ausgeglichen wurde.

Die operative Gewinnspanne vor Steuern von 16% bei Production Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 146 Basispunkte, was auf eine verbesserte Rentabilität bei Unterwasser-Produktionssystemen und künstlichen Auftriebsanlagen zurückzuführen ist. Im Jahresvergleich stieg die operative Marge vor Steuern um 361 Basispunkte, was auf eine verbesserte Rentabilität bei Unterwasser-Produktionssystemen, künstlichen Auftriebsanlagen und Überwasser-Produktionssystemen zurückzuführen ist. Die Margenausweitung wurde durch den Aktivitätsmix, die Ausführungseffizienz und die Umwandlung des Auftragsbestands zu verbesserten Preisen erreicht.

Höhepunkte des Quartals

KERNGESCHÄFT

Auftragsvergabe

Die SLB gewinnt weiterhin neue Aufträge, die den Kernkompetenzen der SLB entsprechen, insbesondere in den internationalen und Offshore-Becken. Zu den bemerkenswerten Höhepunkten gehören die folgenden:

Im Königreich Saudi-Arabien erteilte Saudi Aramco SLB einen langfristigen Vertrag für unkonventionelle Gasbohrungen und Bohrkronen, um das strategische Ziel von Aramco zu unterstützen, die Gasproduktion bis 2030 um mehr als 60 gegenüber 2021 zu steigern. SLB wird innovative Technologien, Dienstleistungen und Best-in-Class-Verfahren bereitstellen, die in Zusammenarbeit mit Aramco entwickelt wurden. Spitzentechnologien wie das NeoSteer-System mit drehbarer Bohrkrone und einzigartige, in Saudi-Arabien entwickelte und hergestellte Bohrkronen, ergänzt durch Performance Live und fortschrittliche Bohrautomatisierung, werden auch in Zukunft für rekordverdächtige Leistungen sorgen und die Betriebsrisiken minimieren.

In Katar erteilte ein Kunde SLB einen Fünfjahresvertrag für Richtungsbohrungen, Messungen während des Bohrens und Logging-while-Drilling. Der Vertrag erweitert den Einsatz des GeoSphere HD High-Definition Reservoir Mapping-while-Drilling Service und des GeoSphere 360 3D Reservoir Mapping-while-Drilling Service zur proaktiven Steuerung, Identifizierung von Wasserflächen und Erfassung wertvoller Informationen für die Modellierung des Untergrunds.

In Ägypten erhielt SLB einen Auftrag zur Integration von Bohrlochbaulösungen und -technologien für die Erkundung und Bewertung von fünf Bohrlöchern im östlichen Mittelmeerraum mit der Möglichkeit, den Auftrag auf weitere Bohrlöcher zu erweitern. SLB wird führende Schuh-zu-Schuh-Lösungen bereitstellen, die den Einsatz der AxeBlade-Bohrmeißeltechnologie mit Diamantelementen, Rhino-Multicycle-Hydraulikbohrer, SonicScope-Multipole-Sonic-While-Drilling-Service, StethoScope-Formationsdruck-While-Drilling-Service und Orbit-Rising-Ship-Kugelventile umfassen.

Vor der norwegischen Küste beauftragte Equinor SLB OneSubsea mit dem Front-End-Engineering für ein Projekt mit 12 Bohrlöchern und vollelektrischen Unterwasser-Produktionssystemen im Fram Sør Feld. Das Projekt wird die weltweite Einführung der elektrischen Unterwassertechnologie beschleunigen und neue Maßstäbe für eine bessere Kontrolle durch den Betreiber, die Effizienz des Unterwasserbetriebs und die Reduzierung von Offshore-Emissionen setzen. Die Vereinbarung sieht vor, dass SLB OneSubsea vorbehaltlich einer endgültigen Investitionsentscheidung direkt mit dem Engineering, der Beschaffung und dem Bau beauftragt wird.

Ebenfalls vor der norwegischen Küste beauftragte Equinor SLB OneSubsea mit der Durchführung der zweiten Stufe von Phase 3 des Troll-Projekts von Equinor in der Nordsee. SLB OneSubsea wird konfigurierbare Lösungen gemäß NCS2017+ für standardisierte Unterwasser-Produktionssysteme zur Anwendung auf dem norwegischen Festlandsockel einsetzen, um die Lieferung des Unterwasser-Tiebacks an die bestehende Infrastruktur zu beschleunigen. Ziel der Troll-Phase 3, Stufe 2 ist es, die Produktion aus dem Reservoir von etwa 55 Milliarden Standardkubikmetern Gas zu beschleunigen.

Ebenfalls vor der norwegischen Küste vergab OKEA an SLB OneSubsea und Subsea7 einen Vertrag über integrierte Planung, Beschaffung, Bau und Installation. Die Allianz wird das Bestla-Projekt (ehemals Brasse) in der norwegischen Nordsee entwickeln, um die Lieferung von Unterwasserleitungen zu alternden Plattformen zu beschleunigen und so eine profitable und nachhaltige Erschließung von Randgebieten zu ermöglichen.

Vor der Küste Angolas hat TotalEnergies SLB OneSubsea einen Auftrag für ein Unterwasser-Produktionssystem mit 13 Bohrlöchern, einschließlich zugehöriger Ausrüstung und Dienstleistungen, für die Entwicklung des Kaminho-Projekts erteilt. Das Projekt wird von TotalEnergies und seinen Partnern im Block 20/11 in zwei Phasen für die Entdeckungen Cameia und Golfinho entwickelt. Während der ersten Entwicklungsphase des Kaminho-Projekts für das Cameia-Feld wird SLB OneSubsea mit TotalEnergies zusammenarbeiten, um eine hochgradig konfigurierbare Unterwasser-Förderplattform mit standardisiertem vertikalen Monobore-Unterwasserbaum, Bohrlochkopf und Steuerungssystem einzusetzen.

Technologie und Leistung

Zu den bemerkenswerten Technologieeinführungen und -einsätzen in diesem Quartal gehören die folgenden:

Im US-amerikanischen Golf von Mexiko (GOM) haben SLB und Shell Offshore Inc. Wellbore Insights auf der digitalen Plattform Delfi eingeführt, um rekordverdächtige Formationsrückflussmengen für Drucktransienten in der Tiefe per Drahtleitung zu ermöglichen. Die Lösung ermöglicht Cloud-basierte Workflows für die Modellierung der Bohrlochdynamik und die Planung im Vorfeld von Arbeiten sowie Echtzeit-Updates von der Bohrstelle aus. Shell war in der Lage, das Volumen der Lagerstättenflüssigkeit, das während der Probenahme und des Tests sicher eingeleitet werden konnte, deutlich zu erhöhen, wodurch die Genauigkeit verbessert und der Untersuchungsradius vergrößert wurde. Shell erhielt eine bessere Vorhersage der Lagerstättenproduktion und konnte eine kostspielige Wischfahrt vermeiden, wodurch mehr als 400 Tonnen CO2 e vermieden und 72 Stunden an Bohrzeitkosten eingespart wurden.

In Mexiko setzten SLB und Pemex den anpassbaren OpenPath Flex-Säurestimulationsdienst zum ersten Mal in ihren strategischen Feldern ein, die auf tiefe, heiße und heterogene Karbonatlagerstätten ausgerichtet sind. Die erste Implementierung der Technologie in einem Bohrloch mit einer statischen Temperatur von 365 Grad Celsius an der Bohrlochsohle führte zu einer 3,6-fachen Produktionssteigerung. Aufgrund dieser Ergebnisse und weiterer erfolgreicher Behandlungen hat Pemex den OpenPath Flex Service als bevorzugtes Stimulationssystem in seinen strategischen Feldern eingeführt.

Dekarbonisierung

SLB konzentriert sich auf die Entwicklung und Implementierung von Technologien, die Emissionen und Umweltauswirkungen mit praktischen, quantitativ nachgewiesenen Lösungen reduzieren können. Zu den Highlights gehören die folgenden:

In Marokko setzte Eni wässrige Flüssigkeitslösungen von SLB ein, um sowohl die Leistung als auch die Nachhaltigkeitsziele für eine kürzlich durchgeführte anspruchsvolle Explorationsbohrung positiv zu beeinflussen. Durch den Einsatz des HydraGlyde-Hochleistungs-Bohrspülungssystems auf Wasserbasis konnte SLB 18 Tage lang die Stabilität des Bohrlochs in einem 12,25-Zoll-Abschnitt mit hohen Temperaturen gewährleisten, was zu einer Zeitersparnis im Betrieb führte und es ermöglichte, 100 der Flüssigkeit zwischen den Abschnitten zu recyceln.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten setzten SLB und die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Onshore erfolgreich das zementfreie EcoShield-System mit geringem Kohlenstoffgehalt ein und ebneten damit den Weg zur Dekarbonisierung der Zementierungsarbeiten. Bei diesem ersten Einsatz in Abu Dhabi wurde auf konventionellen Klasse-G-Zement verzichtet und nachhaltige, lokal beschaffte Materialien für die Zementierung von Leitungsrohren verwendet. Dieser Vorgang führte zu einer geschätzten Reduzierung der CO2 -Emissionen um 85 im Vergleich zu konventionellem Zement für Leitungsrohre und stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Öl- und Gasindustrie zu einer Netto-Nullproduktion dar. Aufgrund dieses Erfolges beabsichtigen ADNOC und SLB, die Anwendung der Technologie auf übertägige Verrohrungsarbeiten und darüber hinaus auszuweiten.

DIGITAL

SLB setzt digitale Technologie in großem Umfang ein und arbeitet mit Kunden zusammen, um ihre Technologie und Arbeitsabläufe in die Cloud zu migrieren, neue KI-gestützte Funktionen zu nutzen und Erkenntnisse zur Steigerung ihrer Leistung einzusetzen. Zu den bemerkenswerten Highlights gehören die folgenden:

Aufragsvergabe

SLB und TotalEnergies gaben eine 10-jährige Partnerschaft zur Entwicklung skalierbarer digitaler Lösungen bekannt, die den Zugang zu Energieressourcen mit verbesserter Leistung und Effizienz ermöglichen. Die Partnerschaft schafft einen flexiblen Rahmen für die Zusammenarbeit der Unternehmen bei der Bewältigung wichtiger Herausforderungen in der gesamten Energiewertschöpfungskette, einschließlich der Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -sequestrierung (CCUS). Die Unternehmen werden fortschrittliche digitale Fähigkeiten, einschließlich künstlicher Intelligenz, in neue und bestehende Anwendungen auf der erweiterbaren digitalen Plattform Delfi von SLB integrieren, die dem technischen Standard OSDU der Open Group entspricht. Sie werden sich zunächst auf digitale Lösungen für die Lagerstättentechnik und die geowissenschaftliche Modellierung und Interpretation des Untergrunds konzentrieren und dabei die On-Demand-Lagerstättensimulation von Delfi nutzen.

In Norwegen hat Aker BP SLB einen Auftrag zur digitalen Transformation erteilt, um eine digitale Plattform zu entwickeln. Diese langfristige Partnerschaft zielt darauf ab, die Arbeitsabläufe von Aker BP im Untergrund digital zu transformieren, Kosten zu senken, Planungszyklen zu verkürzen und die Produktion zu steigern. Die digitale Plattform Delfi und der technische Standard OSDU der Open Group werden als Schlüsselkomponenten für die Umgestaltung der Arbeitsabläufe des Unternehmens im Untergrund eingesetzt.

In Aserbaidschan beauftragte ein Betreiber SLB mit der seismischen Verarbeitung von 3D- und 4D-Ozeanbodenknoten in einem der Fördergebiete im Kaspischen Meer. Der Auftrag umfasst die seismische Verarbeitung von Basis- und Überwachungsmessungen, die zwischen 2024 und 2028 durchgeführt werden. Die Omega-Software für die geophysikalische Datenverarbeitung, die durch die Skalierbarkeit von Cloud-Computern unterstützt wird, wird eingesetzt, um hochwertige 4D-Erkenntnisse in kurzen Durchlaufzeiten zu liefern, damit bp die Produktion der Anlage überwachen kann.

Offshore Ostkanada, Hibernia Management and Development Company Ltd. (HMDC) und ExxonMobil Canada erteilten SLB Aufträge für die 3D- und 4D-Seismik-Projekte Hibernia und Hebron. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse aus diesem Projekt den Wert beider Felder maximieren werden. Bei diesen Projekten werden die innovativen und kooperativen wissenschaftsbasierten Lösungen der SLB zum Fortschritt des Energiesektors beitragen.

In Oman erteilte ARA Petroleum Exploration and Production (ARA), Teil der Zubair Corporation, SLB einen Fünfjahresvertrag, um die Fähigkeiten von ARA im Bereich Reservoir Engineering zu verbessern. Im Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens, die Effizienz und Produktivität zu steigern, wird SLB dazu beitragen, die Produktion aus kleinen Feldern mit zukünftigen Entdeckungstechnologien zu maximieren. Die Partnerschaft wird Technologien integrieren, um das Unternehmenswachstum zu unterstützen, Einblicke in Feldentwicklungspläne zu geben und neue Entdeckungen zu bewerten. Die fortschrittliche Bohrlochabbildung in der Techlog-Bohrlochsoftware wird das Verständnis des Untergrunds verbessern, das maschinelle Lernen in der Petrel-Bohrlochsoftware wird die Modellierung verbessern, und der hochauflösende Intersect-Reservoirsimulator wird präzise Prognosen liefern.

NEW ENERGY

Die SLB beteiligt sich weiterhin am globalen Übergang zu kohlenstoffarmen Energiesystemen durch innovative Technologien und strategische Partnerschaften, darunter die folgenden:

In Indonesien hat SLB einen Auftrag von INPEX Masela, Ltd. erhalten, einer Tochtergesellschaft der INPEX Corporation, um das nationale strategische Projekt zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung im Abadi-Feld zu unterstützen. SLB wird eine Reihe seiner Untergrund- und Produktionssoftware einschließlich des dynamischen Mehrphasenströmungssimulators Olga, des hochauflösenden Lagerstättensimulators Intersect und des Finite-Elemente-Simulators Visage für die Geomechanik einsetzen, um die Risiken für die Verdichtung der Lagerstätte, die Integrität des Deckgebirges und die Oberflächenabsenkung zu ermitteln.

In Australien erhielt SLB von Chevron Australia einen Vertrag über die Erbringung von Wireline-Evaluierungsdienstleistungen zur Unterstützung eines Projekts zur Optimierung des Gorgon Carbon Capture and Storage (CCS)-Systems auf Barrow Island. Das Projekt zielt darauf ab, die Kapazität des Systems zu erweitern, um das in der Lagerstätte, in der das Kohlendioxid gespeichert ist, befindliche Wasser zu verwalten, den Lagerstättendruck zu verringern und höhere Kohlendioxid-Injektionsraten zu ermöglichen. Gorgon CCS ist eines der größten in Betrieb befindlichen CCS-Projekte der Welt und hat bis Juli 2024 mehr als 9,7 Millionen Tonnen CO2e sicher gespeichert.

In Pakistan ist die Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) eine Partnerschaft mit SLB eingegangen, um eine Strategie für die Nutzung geothermischer Ressourcen in Kohlenwasserstofffeldern in ganz Pakistan zu entwickeln. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird SLB OGDCL bei der Entwicklung eines Plans zur Bewertung des geothermischen Potenzials von 25 Feldern in den nördlichen, südlichen und zentralen Gebieten Pakistans unterstützen. SLB-Experten werden gemeinsam mit dem OGDCL-Team die Oberflächen-, Untergrund- und Bohrlochdaten der Felder auswerten, um Schwerpunktgebiete zu identifizieren. Der Umfang des ersten OGDCL-Pilotprojekts umfasst das Screening, die Bewertung und die Auswahl von neun Feldern für eine detaillierte Analyse, die Abschätzung des geothermischen Potenzials, die Modellierung von Bohrlöchern und die Festlegung der nächsten Schritte.

In Indonesien hat ein Geothermie-Betreiber SLB einen Vier-Jahres-Vertrag für integrierte Bohrlochdienstleistungen zur Erschließung von Geothermiegebieten erteilt. SLB wird ein integriertes Projektmanagement, den Bau von Bohrlöchern und Dienstleistungen von Drittanbietern, einschließlich Luftbohrungen, Angeln und Liner-Adapter, anbieten.

In den Vereinigten Staaten sind SLB und Ormat Technologies, Inc. eine Partnerschaft eingegangen, um integrierte Geothermieprojekte zu entwickeln und zu liefern, die den Betreibern ein umfassendes Lösungspaket bieten, von der Exploration und Ressourcenbewertung bis hin zur Inbetriebnahme und dem Betrieb von Kraftwerken. Diese strategische Zusammenarbeit kombiniert das branchenführende Fachwissen von SLB in den Bereichen Reservoir-Charakterisierung, Bohrlochkomplettierung und Produktionstechnologien mit dem branchenführenden Fachwissen von Ormat in den Bereichen geothermische Felder und Projektentwicklung, Kraftwerksdesign, Herstellung, Betrieb sowie Engineering, Beschaffung und Konstruktion. Der Schwerpunkt wird sowohl auf traditionellen geothermischen Systemen als auch auf verbesserten geothermischen Systemen liegen.

Ebenfalls in den Vereinigten Staaten hat SLB New Energy einen neuen kommerziell verfügbaren 3D-Beckenmodellbericht der Smackover-Lithiumformation in Arkansas und Texas auf den Markt gebracht, der ein Gebiet von mehr als 17 Millionen Hektar abdeckt und sich auf die Smackover-Karbonatrampe für Lithium-Sweet-Spots von fast sechs Millionen Hektar konzentriert. Der Smackover-Bericht wurde anhand von mehr als 6.800 Bohrlochprotokollen erstellt. Dies ist der erste Lithiumbeckenbericht, der durch eine Kombination von SLB-Untergrundwissen und Lithium-Sole-Kenntnissen unter Verwendung fortschrittlicher digitaler Technologie für die Modellierung und Simulation, wie Petromod-Beckenmodellierungssoftware und Petrel-Untergrundsoftware, sowie innovativer proprietärer Arbeitsabläufe für die Charakterisierung von Lithiumressourcen entwickelt wurde. Dieser Multiclient-Bericht kombiniert öffentliche Daten Bohrlochprotokolle, Porositätsdaten, Temperatur, Geochemie um Modelle der geschätzten Lithiumressourcen vor Ort zu erstellen, um den Explorationsablauf und die Entwicklung des Smackover-Projekts zu beschleunigen, zu optimieren und Risiken zu verringern.

Ebenfalls in den Vereinigten Staaten gingen SLB und Pantera Minerals eine Partnerschaft ein, um die zuvor identifizierten Leads und mehrere Wiedereinstiegsbohrungen zu bohrbereiten Aussichten im Lithiumprojekt Smackover in Arkansas zu entwickeln. Mit Hilfe von branchenführendem Fachwissen über den Untergrund und digitaler Technologie wird SLB 2D-seismische, Gravitations- und magnetische Daten kombinieren, um ein statisches 3D-Modell zu erstellen, das die Ausdehnung der oberen Smackover-Formation und die Lage von Verwerfungen definiert. Das Modell wird optimale Bohrlochstandorte für zukünftige Bohrlochplanungen und -entwürfe identifizieren und eine Ressourcenschätzung in der Arkansas Smackover Formation ermöglichen.

FINANZTABELLEN

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(Angaben in Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie) Zweites Quartal Sechs Monate Zeiträume bis 30. Juni 2024 2023 2024 2023 Umsatz $9,139 $8,099 $17,846 $15,835 Zinsen andere Einnahmen(1) 85 82 169 174 Aufwendungen Umsatzkosten(1) 7,262 6,502 14,270 12,787 Forschung Technik 188 163 369 337 Allgemeines und Verwaltung 94 96 215 187 Fusionen Integration (1) 16 27 Umstrukturierung (1) 111 111 Zinsen 132 127 245 244 Gewinn vor Steuern(1) $1,421 $1,293 $2,778 $2,454 Steueraufwand(1) 276 246 535 464 Reingewinn(1) $1,145 $1,047 $2,243 $1,990 Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Reingewinn (1) 33 14 63 23 SLB zuzurechnender Reingewinn(1) $1,112 $1,033 $2,180 $1,967 Verwässerter Gewinn pro Aktie der SLB (1) $0.77 $0.72 $1.51 $1.36 Durchschnittlich ausstehende Aktien 1,428 1,423 1,429 1,425 Durchschnittlich ausstehende Aktien unter der Annahme einer Verwässerung 1,443 1,442 1,445 1,444 In den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen (2) $631 $561 $1,231 $1,124

(1) Siehe Abschnitt "Belastungen und Gutschriften" für weitere Einzelheiten. (2) Beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen.

Verkürzte konsolidierte Bilanz

(Angaben in Millionen) 30. Juni 31. Dez. Aktiva 2024 2023 Kurzfristige Vermögenswerte Bargeld und kurzfristige Anlagen $4,003 $3,989 Forderungen 8,605 7,812 Vorräte 4,504 4,387 Sonstiges Umlaufvermögen 1,405 1,530 18,517 17,718 Anteile an verbundenen Unternehmen 1,678 1,624 Anlagevermögen 7,335 7,240 Geschäftswert 14,530 14,084 Immaterielle Vermögenswerte 3,198 3,239 Sonstige Aktiva 4,115 4,052 $49,373 $47,957 Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rechnungsabgrenzungsposten $10,099 $10,904 Geschätzte Verbindlichkeiten für Ertragsteuern 867 994 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 1,033 1,123 Zu zahlende Dividenden 410 374 12,409 13,395 Sonstige Verbindlichkeiten 12,156 10,842 langfristige Verbindlichkeiten 2,528 2,361 27,093 26,598 Eigenkapital 22,280 21,359 $49,373 $47,957

Liquidität

(Angaben in Millionen) Bestandteile der Liquidität 30. Juni

2024 31. März

2024 30. Juni

2023 31. Dez.

2023 Bargeld und kurzfristige Investitionen $4,003 $3,491 $3,194 $3,989 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten (1,033) (1,430) (1,993) (1,123) Langfristige Darlehen (12,156) (10,740) (11,342) (10,842) Nettoverschuldung (1) $(9,186) $(8,679) $(10,141) $(7,976) Einzelheiten zu den Veränderungen der Liquidität folgen: Sechs Zweites Sechs Monate Quartal Monate Zeiträume bis 30. Juni 2024 2024 2023 Reingewinn $2,243 $1,145 $1,990 Abgaben und Gutschriften, nach Steuern (2) 139 120 (28) 2,382 1,265 1,962 Abschreibungen und Wertminderungen (3) 1,231 631 1,124 Aufwand für aktienbasierte Vergütung 173 73 160 Veränderung des Betriebskapitals (2,044) (558) (1,286) Sonstige 21 25 (22) Cashflow aus der Geschäftstätigkeit 1,763 1,436 1,938 Ausgaben für Investitionen (862) (463) (881) APS-Investitionen investments (256) (135) (253) Aktivierte Explorationsdaten (91) (62) (83) Freier Cashflow (4) 554 776 721 Gezahlte Dividenden (751) (394) (605) Aktienrückkaufprogramm (735) (465) (443) Erlöse aus Mitarbeiteraktienprogrammen 120 5 124 Unternehmensübernahmen und Investitionen, abzüglich erworbener Barmittel (505) (478) (262) Käufe von Blue-Chip-Swap-Wertpapieren (76) (24) (100) Erlöse aus dem Verkauf von Blue-Chip-Swap-Wertpapieren 51 17 61 Erlöse aus dem Verkauf von Liberty-Aktien 137 Gezahlte Steuern auf netto abgewickelte aktienbasierte Vergütungen (78) (144) Sonstige 39 (19) (128) Zunahme der Nettoverschuldung vor Auswirkungen von Wechselkursschwankungen (1,381) (582) (639) Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Nettoverschuldung 171 75 (170) Zunahme der Nettoverschuldung (1,210) (507) (809) Nettoverschuldung, Beginn des Zeitraums (7,976) (8,679) (9,332) Nettoverschuldung, Ende des Zeitraums $(9,186) $(9,186) $(10,141)

(1) Die "Nettoverschuldung" stellt die Bruttoverschuldung abzüglich der Barmittel und kurzfristigen Anlagen dar. Das Management ist der Ansicht, dass die Nettoverschuldung Investoren und Management nützliche Informationen über die Höhe der Verschuldung der SLB liefert, indem sie Barmittel und Investitionen widerspiegelt, die zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden könnten. Die Nettoverschuldung ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich zur Gesamtverschuldung und nicht als Ersatz oder besser als diese betrachtet werden sollte. (2) Siehe Abschnitt "Abgaben und Erträge" für weitere Einzelheiten. (3) Beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen. (4) Der "freie Cashflow" ist der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen, der APS-Investitionen und der aktivierten Explorationsdatenkosten. Das Management ist der Ansicht, dass der freie Cashflow eine wichtige Liquiditätskennzahl für das Unternehmen ist und dass er für Investoren und das Management als Maßstab für die Fähigkeit der SLB, Barmittel zu generieren, nützlich ist. Sobald die geschäftlichen Bedürfnisse und Verpflichtungen erfüllt sind, kann dieser Cashflow verwendet werden, um in das Unternehmen für zukünftiges Wachstum zu reinvestieren oder um ihn durch Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben. Der freie Cashflow stellt nicht den verbleibenden Cashflow dar, der für diskretionäre Ausgaben zur Verfügung steht. Der freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich zum Cashflow aus dem operativen Geschäft betrachtet werden sollte, nicht als Ersatz für oder besser als dieser.

Belastungen und Gutschriften

Zusätzlich zu den Finanzergebnissen, die in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten US-Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) ermittelt wurden, enthält diese Gewinnmitteilung für das zweite Quartal 2024 auch nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen (gemäß der Definition in der Verordnung G der SEC). Zusätzlich zu den unter "Liquidität" erläuterten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind der SLB-Nettogewinn ohne Belastungen und Gutschriften sowie davon abgeleitete Kennzahlen (einschließlich verwässerter EPS ohne Belastungen und Gutschriften; effektiver Steuersatz ohne Belastungen und Gutschriften; bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge) nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Das Management ist der Ansicht, dass der Ausschluss von Belastungen und Gutschriften aus diesen Finanzkennzahlen eine nützliche Perspektive auf die zugrunde liegenden Geschäftsergebnisse und Betriebstrends der SLB bietet und ein Mittel zur Bewertung der Geschäftstätigkeit der SLB im Zeitverlauf darstellt. Diese Kennzahlen werden von der Geschäftsleitung auch als Leistungskennzahlen bei der Festlegung bestimmter Anreizvergütungen verwendet. Die vorstehenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind als Ergänzung zu anderen, nach GAAP erstellten Finanzkennzahlen zu betrachten und nicht als Ersatz für oder besser als diese. Nachfolgend finden Sie eine Überleitung einiger dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu den vergleichbaren GAAP-Kennzahlen. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zur vergleichbaren GAAP-Kennzahl finden Sie im Abschnitt "Ergänzende Informationen" (Frage 9).

(Angaben in Millionen, außer Beträge je Aktie) Zweites Quartal 2024 Vor Steuern Steuern Nicht fortgef.

Interessen Netto Verwässerter

EPS SLB-Reingewinn (GAAP-Basis) $1,421 $276 $33 $1,112 $0.77 Kostenerfassungsprogramm Kostenerfassungsprogramm (1) 111 17 94 0.07 Fusionen Integration (2) 31 5 8 18 0.01 SLB-Nettogewinn, ohne Belastungen und Gutschriften $1,563 $298 $41 $1,224 $0.85 Erstes Quartal 2024 Vor Steuern Steuern Nicht fortgef.

Interessen Netto Verwässerter

EPS SLB-Reingewinn (GAAP-Basis) $1,357 $259 $30 $1,068 $0.74 Fusionen Integration (1) 25 6 5 14 0.01 SLB-Nettogewinn, ohne Belastungen und Gutschriften $1,382 $265 $35 $1,082 $0.75 Sechs Monate 2024 Vor Steuern Steuern Nicht fortgef.

Interessen Netto Verwässerter

EPS SLB-Reingewinn (GAAP-Basis) $2,778 $535 $63 $2,180 $1.51 Kostenerfassungsprogramm (1) 111 17 $94 $0.07 Fusionen Integration (3) 56 11 13 32 0.02 SLB-Nettogewinn, ohne Belastungen und Gutschriften $2,945 $563 $76 $2,306 $1.60 Sechs Monate 2023 Vor Steuern Steuern Nicht fortgef.

Interessen Netto Verwässerter

EPS SLB-Reingewinn (GAAP-Basis) $2,454 $464 $23 $1,967 $1.36 Gewinn aus dem Verkauf von Liberty-Aktien (4) (36) (8) (28) (0.02) SLB-Nettogewinn, ohne Belastungen und Gutschriften $2,418 $456 $23 $1,939 $1.34

(1) In der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter Umstrukturierung ausgewiesen (2) 15 Mio. USD dieser Kosten wurden in der verkürzten konsolidierten Gewinn-und Verlustrechnung unter Umsatzkosten und die restlichen 16 Mio. USD unter Fusionen und Integration ausgewiesen (3) 29 Mio. USD dieser Kosten wurden in der verkürzten Gewinn-und Verlustrechnung unter Umsatzkosten und die restlichen 27 Mio. USD unter Fusionen und Integration ausgewiesen (4) In der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter Zinsen und sonstige Erträge ausgewiesen

Im zweiten Quartal 2023 gab es keine Belastungen oder Gutschriften.

Geschäftsbereiche

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis 30. Juni 2024 31. März 2024 30. Juni 2023 Umsatz Ergebnis vor Steuern Umsatz Ergebnis vor Steuern Umsatz Ergebnis vor Steuern Digital Integration $1,050 $325 $953 $254 $947 $322 Reservoir Performance 1,819 376 1,725 339 1,643 306 Well Construction 3,411 742 3,368 690 3,362 731 Production Systems 3,025 473 2,818 400 2,313 278 Eliminierungen Sonstiges (166) (62) (157) (34) (166) (56) Operatives Segmentergebnis vor Steuern 1,854 1,649 1,581 Konzern Sonstiges (191) (191) (183) Zinserträge(1) 29 34 19 Zinsaufwendungen(1) (129) (110) (124) Belastungen Gutschriften(2) (142) (25) $9,139 $1,421 $8,707 $1,357 $8,099 $1,293

(Stated in millions) Sechs Monate bis 30. Juni 2024 30. Juni 2024 Umsatz Ergebnis vor Steuern Umsatz Ergebnis vor Steuern Digital Integration $2,003 $579 $1,840 $587 Reservoir Performance 3,544 715 3,146 548 Well Construction 6,779 1,432 6,623 1,403 Production Systems 5,843 873 4,520 483 Eliminierungen Sonstiges (323) (97) (294) (49) Operatives Segmentergebnis vor Steuern 3,502 2,972 Konzern Sonstiges (382) (353) Zinserträge(1) 63 36 Zinsaufwendungen(1) (238) (237) Belastungen Gutschriften(2) (167) 36 $17,846 $2,778 $15,835 $2,454

(1) Ausgenommen sind Beträge, die in den Ergebnissen der Segmente enthalten sind. (2) Siehe Abschnitt "Belastungen und Gutschriften" für weitere Einzelheiten.

Ergänzende Informationen

Häufig gestellte Fragen

1) Wie lautet die Investitionsprognose für das Gesamtjahr 2024? Die Kapitalinvestitionen (bestehend aus Investitionen, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2024 werden sich voraussichtlich auf etwa 2,6 Mrd. belaufen, was dem Niveau des Gesamtjahres 2023 entspricht. 2) Wie hoch waren der operative Cashflow und der freie Cashflow im zweiten Quartal 2024? Der operative Cashflow für das zweite Quartal 2024 belief sich auf 1,4 Milliarden US-Dollar und der freie Cashflow auf 776 Millionen US-Dollar. 3) Was war im zweiten Quartal 2024 in den "Zins- und sonstigen Erträgen" enthalten? Die "Zins- und sonstigen Erträge" für das zweite Quartal 2024 betrugen 85 Millionen US-Dollar. Diese setzten sich aus Zinserträgen in Höhe von 38 Millionen US-Dollar und Erträgen aus Beteiligungen nach der Equity-Methode in Höhe von 47 Millionen US-Dollar zusammen. 4) Wie haben sich die Zinserträge und Zinsaufwendungen im zweiten Quartal 2024 verändert? Die Zinserträge in Höhe von 38 Mio. US-Dollar für das zweite Quartal 2024 blieben im Vergleich zum Vorquartal unverändert. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 132 Millionen US-Dollar stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 19 Millionen US-Dollar. 5) Wie groß ist die Differenz zwischen dem konsolidierten Ergebnis vor Steuern von SLB und dem Betriebsergebnis vor Steuern des Segments? Die Differenz besteht aus Konzernposten, Aufwendungen und Gutschriften sowie Zinserträgen und Zinsaufwendungen, die nicht den Segmenten zugeordnet sind, sowie aus aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Amortisationsaufwendungen im Zusammenhang mit bestimmten immateriellen Vermögenswerten, bestimmten zentral verwalteten Initiativen und anderen nicht-operativen Posten. 6) Wie hoch war der effektive Steuersatz (ETR) für das zweite Quartal 2024? Der gemäß GAAP berechnete ETR für das zweite Quartal 2024 betrug 19,4 gegenüber 19,1 im ersten Quartal 2024. Ohne Berücksichtigung von Belastungen und Gutschriften lag der ETR sowohl für das zweite Quartal 2024 als auch für das erste Quartal 2024 bei 19,1%. 7) Wie viele Stammaktien befanden sich am 30. Juni 2024 im Umlauf, und wie hat sich diese Zahl gegenüber dem Ende des vorangegangenen Quartals verändert? Zum 30. Juni 2024 befanden sich 1,420 Milliarden Stammaktien im Umlauf, zum 31. März 2024 waren es 1,429 Milliarden Aktien.

(Angaben in Millionen) Ausstehende Aktien zum 31. März 2024 1,429 Unverfallbarkeit von Aktien mit Sperrfrist 1 Aktienrückkaufprogramm (10) Ausstehende Aktien zum 30. Juni 2024 1,420

8) Wie hoch war die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien im zweiten Quartal 2024 und im ersten Quartal 2024? Wie stimmt dies mit der durchschnittlichen Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien unter der Annahme einer Verwässerung überein, die bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie verwendet wurde? Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien betrug 1,428 Milliarden im zweiten Quartal 2024 und 1,431 Milliarden im ersten Quartal 2024. Nachstehend folgt eine Überleitung der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der ausstehenden Aktien zur durchschnittlichen Anzahl der ausstehenden Aktien unter der Annahme einer Verwässerung, die bei der Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie verwendet wurde.

(Angaben in Millionen) Zweites Quartal

2024 Erstes Quartal

2024 Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien 1,428 1,431 Unverfallbare Aktien mit Sperrfrist 14 15 Angenommene Ausübung von Aktienoptionen 1 1 Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien, unter Annahme einer Verwässerung 1,443 1,447

9) Wie hoch war das bereinigte EBITDA von SLB im zweiten Quartal 2024, im ersten Quartal 2024, im zweiten Quartal 2023, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023? Das bereinigte EBITDA von SLB betrug 2,288 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2024, 2,057 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2024 und 1,962 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2023 und wurde wie folgt berechnet:

(Angaben in Millionen) Zweites Quartal

2024 Erstes Quartal

2024 Zweites Quartal

2023 SLB zurechenbarer Nettogewinn $1,112 $1,068 $1,033 Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Reingewinn 33 30 14 Steueraufwendungen 276 259 246 Ergebnis vor Steuern $1,421 $1,357 $1,293 Belastungen Gutschriften 142 25 0 Abschreibung und Amortisation 631 600 561 Zinsaufwendungen 132 113 127 Zinserträge (38) (38) (19) Bereinigtes EBITDA $2,288 $2,057 $1,962

Das bereinigte EBITDA der SLB betrug 4,344 Mrd. für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr und 3,749 Mrd. für das am 30. Juni 2023 endende Halbjahr, berechnet wie folgt:

(Angaben in Millionen) Sechs Monate

2024 Sechs Monate

2023 Veränderung SLB zurechenbarer Reingewinn $2,180 $1,967 Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Reingewinn 63 23 Steueraufwendungen 535 464 Ergebnis vor Steuern $2,778 $2,454 Belastungen Gutschriften 167 (36) Abschreibungen und Amortisation 1,231 1,124 Zinsaufwendungen 245 244 Zinserträge (77) (37) Bereinigtes EBITDA $4,344 $3,749 16%

Das bereinigte EBITDA stellt den Gewinn vor Steuern dar, ohne Belastungen und Gutschriften, Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Zinserträge. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA eine wichtige Rentabilitätskennzahl für SLB ist und eine nützliche Perspektive auf die zugrundeliegenden Geschäftsergebnisse und Betriebstrends der SLB sowie ein Mittel zur Bewertung der Geschäftstätigkeit der SLB im Zeitverlauf darstellt. Das bereinigte EBITDA wird von der Geschäftsleitung auch als Leistungsmaßstab bei der Festlegung bestimmter Anreizvergütungen verwendet. Das bereinigte EBITDA sollte zusätzlich zu anderen, nach GAAP erstellten Kennzahlen für die finanzielle Leistung betrachtet werden, nicht aber als Ersatz für oder besser als diese.

10) Wie setzten sich die Abschreibungsaufwendungen für das zweite Quartal 2024, das erste Quartal 2024 und das zweite Quartal 2023 zusammen? Die Komponenten der Abschreibungsaufwendungen für das zweite Quartal 2024, das erste Quartal 2024 und das zweite Quartal 2023 waren wie folgt:

(Angaben in Millionen) Zweites Quartal

2024 Erstes Quartal

2024 Zweites Quartal

2023 Abschreibung von Anlagevermögen $384 $377 $353 Amortisation immaterieller Vermögenswerte 82 81 77 Amortisation von APS-Investitionen 118 113 101 Amortisation von aktivierten Kosten für Explorationsdaten 47 29 30 $631 $600 $561

11) Aus welchen Geschäftsbereichen besteht das Kerngeschäft von SLB und wie hoch waren deren Umsatz und Betriebsergebnis vor Steuern im zweiten Quartal 2024, im ersten Quartal 2024 und im zweiten Quartal 2023? Das Kerngeschäft der SLB umfasst die Geschäftsbereiche Reservoir Performance, Well Construction und Production Systems. Die Umsatzerlöse und das Betriebsergebnis vor Steuern des Kerngeschäfts von SLB für das zweite Quartal 2024, das erste Quartal 2024 und das zweite Quartal 2023 werden wie folgt berechnet:

(Angaben in Millionen) Drei Monate bis Veränderung 30. Juni

2024 31. März

2024 30. Juni

2023 Im Vergleich zum Vorquartal Im Vergleich zum Vorjahr Umsatz Reservoir Performance $1,819 $1,725 $1,643 Well Construction 3,411 3,368 3,362 Production Systems 3,025 2,818 2,313 $8,255 $7,911 $7,318 4% 13% Betriebsergebnis vor Steuern Reservoir Performance $376 $339 $306 Well Construction 742 690 731 Production Systems 473 400 278 $1,591 $1,429 $1,315 11% 21% Operative Gewinnspanne vor Steuern Reservoir Performance 20.6% 19.7% 18.6% Well Construction 21.7% 20.5% 21.7% Production Systems 15.6% 14.2% 12.0% 19.3% 18.1% 18.0% 120 bps 130 bps

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) treibt als weltweit tätiges Technologieunternehmen Energie-Innovationen voran, die das Gleichgewicht auf unserem Planeten fördern. Mit unserer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag daran, Innovationen im Erdöl- und Erdgasbereich hervorzubringen, die digitale Transformation in großem Umfang voranzutreiben, Branchen zu dekarbonisieren und skalierbare neue Energietechnologien zu entwickeln, um die Energiewende zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2024 sowie andere von uns gemachte Aussagen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, zu denen alle Aussagen gehören, die keine historischen Fakten sind. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "können", "können", "glauben", "vorhersagen", "planen", "potenziell", "projiziert", "Projektionen", "Vorläufer", "Vorhersage", "Ausblick", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "anstreben", "Ziel", "anvisieren", "planen", "denken", "sollten", "könnten", "würden", "werden", "sehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind, wie z. B. Aussagen über unsere Finanz- und Leistungsziele und andere Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf oder abhängig von unseren Geschäftsaussichten; das Wachstum der SLB als Ganzes und für jeden ihrer Geschäftsbereiche (und für bestimmte Geschäftsbereiche, geografische Gebiete oder Technologien innerhalb jedes Geschäftsbereichs); das Wachstum der Erdöl- und Erdgasnachfrage und -produktion; die Erdöl- und Erdgaspreise; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel; Verbesserungen bei Betriebsverfahren und Technologien; Investitionsausgaben von SLB und der Öl- und Gasindustrie; unsere Geschäftsstrategien, einschließlich digitaler und "fit for basin"-Strategien, sowie die Strategien unserer Kunden; unsere Kapitalallokationspläne, einschließlich Dividendenpläne und Aktienrückkaufprogramme; unsere APS-Projekte, Joint Ventures und andere Allianzen; die Auswirkungen des anhaltenden Konflikts in der Ukraine auf die weltweite Energieversorgung; der Zugang zu Rohstoffen; zukünftige globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen; zukünftige Liquidität, einschließlich des freien Cashflows; und zukünftige Betriebsergebnisse, wie z. B. die Höhe der Gewinnspanne. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, sich ändernde globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen, Änderungen der Explorations- und Produktionsausgaben unserer Kunden und Änderungen des Umfangs der Erdöl- und Erdgasexploration und -erschließung, die Betriebsergebnisse und die finanzielle Lage unserer Kunden und Lieferanten, die Unfähigkeit, unsere Finanz- und Leistungsziele und andere Prognosen und Erwartungen zu erreichen; die Unfähigkeit, unsere Netto-Null-Emissionsziele oder Zwischenziele für die Emissionsreduzierung zu erreichen; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Bedingungen in wichtigen Regionen der Welt; der anhaltende Konflikt in der Ukraine; Währungsrisiko; Inflation; Änderungen der Geldpolitik von Regierungen; Preisdruck; Wetter- und saisonale Faktoren; ungünstige Auswirkungen von Gesundheitspandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; betriebliche Änderungen, Verzögerungen oder Stornierungen; Herausforderungen in unserer Lieferkette; Produktionsrückgänge; das Ausmaß zukünftiger Belastungen; die Unfähigkeit, Effizienzsteigerungen und andere beabsichtigte Vorteile aus unseren Geschäftsstrategien und -initiativen, wie z. B. digitale oder neue Energien, sowie aus unseren Kostensenkungsstrategien zu erkennen; Änderungen staatlicher Vorschriften und behördlicher Anforderungen, einschließlich derer im Zusammenhang mit der Offshore-Öl- und -Gasexploration, radioaktiven Quellen, Sprengstoffen, Chemikalien und klimabezogenen Initiativen; die Unfähigkeit der Technologie, neuen Herausforderungen in der Exploration gerecht zu werden; die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Energiequellen oder Produktsubstitute; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in dieser Pressemitteilung und unseren jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC") eingereicht wurden, beschrieben sind.

Diese Pressemitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion zwischen SLB und ChampionX, einschließlich Aussagen über die Vorteile der Transaktion und den voraussichtlichen Zeitplan der Transaktion. Zu den Faktoren und Risiken, die sich auf künftige Ergebnisse und Leistungen auswirken können, gehören unter anderem und in jedem Fall als mögliches Ergebnis der vorgeschlagenen Transaktion auf SLB und ChampionX: das letztendliche Ergebnis der geplanten Transaktion zwischen SLB und ChampionX; die Auswirkungen der Ankündigung der geplanten Transaktion; die Fähigkeit, die jeweiligen Geschäfte von SLB und ChampionX zu betreiben, einschließlich Geschäftsunterbrechungen; Schwierigkeiten bei der Bindung und Einstellung von Schlüsselpersonal und -mitarbeitern; die Fähigkeit, vorteilhafte Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten; die Bedingungen und der Zeitplan der geplanten Transaktion; das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zu einer Beendigung der geplanten Transaktion führen könnten; die erwartete oder tatsächliche steuerliche Behandlung der geplanten Transaktion; die Fähigkeit, die Abschlussbedingungen für den Vollzug der geplanten Transaktion zu erfüllen; andere Risiken im Zusammenhang mit dem Vollzug der geplanten Transaktion und den damit verbundenen Maßnahmen; die Fähigkeit von SLB und ChampionX, das Geschäft erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Synergien und die Wertschöpfung aus der geplanten Transaktion zu erzielen; die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu den erwarteten Bedingungen, überhaupt oder rechtzeitig zu erhalten; Rechtsstreitigkeiten und behördliche Verfahren, einschließlich aller Verfahren, die gegen SLB oder ChampionX im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingeleitet werden könnten, sowie die Risikofaktoren, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB und ChampionX, die bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden, erörtert werden.

Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich unsere zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere ökologischen, sozialen und anderen Nachhaltigkeitspläne und -ziele sind kein Hinweis darauf, dass diese Aussagen notwendigerweise wesentlich für Investoren sind oder in unseren Unterlagen bei der SEC offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete umwelt-, sozial- und nachhaltigkeitsbezogene Aussagen auf Standards zur Messung von Fortschritten beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich ständig weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die sich in Zukunft ändern können. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

