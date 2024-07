BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Das Telekomunternehmen Freenet braucht einen neuen Chef. Der derzeit amtierende Vorstandsvorsitzende Christoph Vilanek habe den Personalausschuss des Aufsichtsrats der Gesellschaft darüber informiert, dass er für eine Verlängerung seiner Amtszeit nicht zur Verfügung steht, teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Büdelsdorf mit. Er beabsichtige, zum Ende seiner Amtszeit, die vertragsgemäß frühestens am 31. Dezember 2025 endet, aus dem Vorstand der Gesellschaft auszuscheiden. "Der Aufsichtsrat wird den Such- und Auswahlprozess für einen geeigneten Nachfolger kurzfristig initiieren."/zb