Shiba Inu vs. Shiba Shootout: Welcher Memecoin ist besser?

Ein neuer Shiba-Inu-Konkurrent hat den Wilden Westen des Memecoin-Marktes betreten und fordert seinen Vorgänger heraus. Das Konzept hat sehr viele Parallelen zu seinem Vorgänger und einige entscheidende Unterschiede, welche es zu einer noch attraktiveren Investmentoption machen könnten. Was die Gemeinsamkeiten und Differenzen von Shiba Inu und Shiba Shootout sind und welcher von ihnen die bessere Wahl für Sie ist, erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

Shiba Inu

Bei Shiba Inu ($SHIB) handelt es sich um einen Memecoin, welcher im August des Jahres 2020 als Alternative zu Dogecoin erstellt wurde. Er wurde von einer unbekannten Gruppe herausgebracht, welche den Namen "Ryoshi" trägt.

Schnell konnte sich der ERC-20-Memecoin auf Ethereum zu einem der beliebtesten Token des Sektors entwickeln. Denn Shiba Inu ist wesentlich mehr als ein nutzloser und inhaltloser Memetoken, wie es bei den meisten anderen der Fall ist.

Zuerst einmal wurde im Jahr 2021 die dezentrale Kryptobörse ShibaSwap eingeführt, welche neben Tauschfunktionen auch das Staking und die Bereitstellung von Liquidität ermöglicht. Laut den Aussagen des Teams war dies ein wichtiger Schritt für die Stärkung der Nutzbarkeit und des Wachstums der Gemeinschaft.

Im selben Jahr kamen die beiden Token LEASH und BONE hinzu, von denen der erste streng begrenzt ist und exklusive Vorteile gewährt sowie der andere für die Governance verwendet wird. Somit gibt es insgesamt schon drei Coins von dem Projekt.

Danach wurde die eigene Layer-2 mit dem Namen Shibarium entwickelt, mit welcher die Skalierbarkeit verbessert und die Gebühren reduziert werden sollten. Somit konnte Shiba Inu die Schwachstellen der zugrundeliegenden Ethereum-Blockchain überwinden.

Ferner bietet $SHIB eigene Domains mit der Endung *SHIB an, welche durch eine Partnerschaft mit D3 ermöglicht werden. Diese lassen sich wiederum für Multichain-Wallets nutzen, um einen höheren Komfort zu erhalten.

Außerdem gibt es den Fanartikel-Shop Shibacals, in welchem die Community verschiedene Kleidungsstück erwerben kann. Zudem werden noch andere Objekte wie Stofftiere, Technik und mehr angezeigt, von denen jedoch nichts verfügbar ist. Diese werden zudem mit einem NFC-Chip ausgestattet, welcher einen NFT enthält.

Im GameFi-Bereich bietet Shiba Inu das Kartenspiel Shiba Eternity und das Metaversum Shib the Metaverse. Ebenso werden die beiden Krypto-Medien "The Shib Magazine" und "The Shib Daily" regelmäßig publiziert.

Shiba Shootout

Im Gegensatz zu Shiba Inu wurde erst vor Kurzem der Vorverkauf von Shiba Shootout gestartet und somit der Coin bisher noch nicht an einer Kryptobörse gelistet. Dennoch konnte er mit seinem vielversprechenden Konzept schnell die Kryptoinvestoren begeistern, da es sehr an das von Shiba Inu erinnert.

So ist Shiba Shootout ebenfalls sehr breit aufgestellt und umfasst unterschiedlichste Kryptosektoren, was ihm im Vergleich zu anderen Memecoins ein besonderes Potenzial verleiht. Unter anderem umfasst er GameFi, SocialFi und DeFi.

Im Unterschied zu Shiba Inu positioniert sich Shiba Shootout auch auf dem spannenden SocialFi-Markt, welcher eine Kombination aus Social-Media und Finanzen darstellt. Innerhalb des Ökosystems können sich die Nutzer in Gesprächsrunden austauschen und auf diese Weise für interessante Beiträge $SHIBASHOOT-Coins verdienen.

Somit könnte sich durch das wesentlich persönlichere Umfeld, die regelmäßigen Gesprächsrunden und die Qualitätssteigerung durch die Belohnungen eine besonders große, aktive und loyale Gemeinschaft bilden, welche Shiba Shootout unterstützt.

Die dezentrale Organisation unterstreicht einmal mehr den Community-Fokus des Projektes, da die Tokeninhaber auf diese Weise Stimmrechte erhalten. Mit diesen können sie an wichtigen Entscheidungen über die Entwicklung von Shiba Shootout teilnehmen. Durch die bessere Erfüllung der Nutzerwünsche könnte es deutlich erfolgreicher werden.

Wie auch Shiba Inu beinhaltet Shiba Shootout verschiedene Spiele. Ein kleines Minispiel ist schon jetzt auf den populären App-Marktplätzen von Google und Apple verfügbar. Für dieses soll bald ein großes Update folgen, während noch weitere Spiele wie Schatzsuchen geplant sind.

Ebenso vergütet Shiba Shootout seinen Tokeninhabern ein passives Einkommen über das Staking, dessen Rendite gerade bei 1.402 % pro Jahr liegt. Somit erhalten Anleger neben dem Kurssteigerungspotenzial hohe Anreize, um in den $SHIBASHOOT-Coin zu investieren.

Das Ökosystem von Shiba Shoot wurde im zum Memecoin-Markt passenden Thema des Wilden Westens gestaltet. Die Nutzer werden dabei von Shiba-Inu-Cowboys repräsentiert, welche eine digitale Welt voller verschiedener Angebote entdecken können. Somit werden nicht Kunden für sinnlose Memecoins mit süßen Katzen gesucht, sondern auf die Zielgruppe perfekt abgestimmte Produkte offeriert.

Shiba Inu vs. Shiba Shootout: Das Ergebnis

Die beiden Memecoins Shiba Inu und Shiba Shootout haben eine besonders große Ähnlichkeit, auch wenn sich einige Punkte maßgeblich unterscheiden. So beinhaltet Shiba Inu drei Coins, während es von Shiba Shootout nur einen gibt, was jedoch nicht unbedingt ein Nachteil darstellen muss, da sich die Liquidität so nicht auf diverse Token aufteilt.

Ebenso sind die Domains, die Layer-2, die Kryptobörse, der Fanartikel-Shop und die beiden Krypto-Magazine nur bei Shiba Inu zu finden. Jedoch kombiniert Shiba Shootout die auf Gemeinschaften ausgerichteten Memecoin-Bereich mit den passenden SocialFi-Features, um eine besondere Kombination zu bieten, die Shiba Inu nicht hat.

Ebenso ist die Staking-Rendite der $SHIBASHOOT-Coins mit 1.402 % deutlich höher als die des Bone-Tokens von Shiba Inu, die lediglich bei 5,14 % pro Jahr liegt. Shiba Shootout zahlt im Vergleich dazu mit 3,84 % pro Tag schon fast täglich so viel, wie es bei $SHIB in einem Jahr ist. Somit bietet $SHIBASHOOT ein deutlich attraktiveres passives Einkommen.

Hinzu kommt die niedrigere Bewertung von Shiba Shootout. Insgesamt gibt es 2,2 Mrd. Coins, von denen sich nach der ersten Listung schätzungsweise rund 70 % im Umlauf befinden dürften. Basierend auf dem aktuellen Preis von 0,0196 USD entspricht dies einer Marktkapitalisierung in Höhe von 43,12 Mio. USD.

Im Unterschied dazu wird Shiba Inu aktuell mit 10,65 Mrd. USD bewertet und hat auf seinem Allzeithoch bereits 43,51 Mrd. USD erreicht. Somit ist er im Vergleich zu Shiba Shootout 247- bis 1.009-mal höher bewertet, wobei $SHIB seit seinem Start um bis zu 1.170.747.749 % steigen konnte. Somit hätten Sie mit 100 USD zum Milliardär werden können.

Mittlerweile ist Shiba Inu schon hoch bewertet und Shiba Shootout bietet ein größeres Steigerungspotenzial, auch wenn er noch nicht ganz so etabliert wie $SHIB und somit etwas riskanter ist. Dennoch erinnert das Projekt stark an das Erfolgsmodell seines Vorgängers und könnte dieses im Social-Media-Bereich sogar noch einmal übertreffen, wobei die Community mit das Wichtigste für einen Memetoken ist.

