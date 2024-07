In der kommenden Woche gehen diese sieben spannenden Aktien Ex-Dividende und Anleger erhalten dadurch einen Anspruch auf die attraktive Ausschüttung. Es winken bis zu 15 Prozent an Dividendenrendite für Anleger. Der Juli gilt nach dem Mai und dem November als einer der wichtigsten Ausschüttungsmonate für Anleger. Auch in den letzten Tagen des Sommermonats gibt es noch hohe Ausschüttungen mit einigen spannenden Aktien zu vereinnahmen.Wichtig ist dabei: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...