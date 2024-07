Neue Ära der Mineralienentdeckungen! Bergbau an der Schwelle zu einer Neudefinition durch KI! Neubewertung dieser Aktie voraus!

der Markt für künstliche Intelligenz (KI), der in diesem Jahr auf mehr als 184 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, gehört zu den bahnbrechendsten Technologiesegmenten dieser Generation. Das Suchvolumen für das Schlüsselwort "KI" hat sich innerhalb eines Jahres von 2022 bis 2023 verdreifacht, wobei im März 2023 mehr als 30 Millionen Suchanfragen erfolgten. Dies zeigt, wie groß das Interesse an Lösungen für künstliche Intelligenz ist.

Quelle: pixabay.com

Prognosen zufolge wird der KI-Markt bis 2027 ein Volumen von 407 Milliarden Dollar erreichen. Inmitten dieses Wachstums gewinnt die KI in mehreren Branchen an Bedeutung, vom Finanzwesen über den Einzelhandel bis hin zum Marketing. Wie diese Bereiche steht auch der Bergbau an der Schwelle zu einer Neudefinition durch KI. Fortgeschrittene Technologien sind heute in der Lage, Abläufe zu rationalisieren, die Sicherheit zu verbessern und nie dagewesene Effizienzsteigerungen zu ermöglichen.

Während die Begeisterung für KI neue Höhen erreicht, hat ein Goldbergbauunternehmen mit globalen Projekten bereits von diesem Generationentrend profitiert

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) ist ein aufstrebendes mittelgroßes Goldförderunternehmen, das in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht hat. Mit der Übernahme des Valentine-Goldprojekts in Kanada und der kontinuierlichen Steigerung der Produktion in Nicaragua und Nevada hat sich das Unternehmen zu einem diversifizierten und wachstumsstarken Goldproduzenten entwickelt.

Der Goldproduzent sagt, dass seine starke Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in den USA, Kanada und Nicaragua drei produzierende Minen umfasst, die im Jahr 2023 ein Produktionswachstum von 28 % gegenüber dem Vorjahr aufweisen. Die nicaraguanischen Betriebe des Unternehmens sind vollständig im Besitz von vier Goldprojekten, von denen zwei Goldverarbeitungsanlagen sind.

Aufgrund dieser Vielfalt ist Calibre der Ansicht, dass das Unternehmen über die Mittel verfügt, um in den kommenden Jahren ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden. Der betriebliche Erfolg des Unternehmens in Nicaragua und das neu erworbene Projekt Valentine Gold in Kanada haben das Unternehmen in die Lage versetzt, auf dem Produktionswachstum aufzubauen, das es seit 2019 vorweisen kann.

Für die Zukunft erwarten die Führungskräfte von Calibre Mining, dass sie die bahnbrechende Umsatzmarke von 561,7 Mio. $ im Jahr 2023 deutlich übertreffen werden. Dies wird durch zusätzliche 200.000 Unzen Gold pro Jahr erreicht werden, sobald Valentine in Produktion ist.

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) verfügt über Barmittel in Höhe von fast 150 Millionen $ und einen starken Cashflow aus den derzeit betriebenen Minen, um dies zu unterstützen. Das Unternehmen plant, seine Expansion an mehreren Projektfronten fortzusetzen, und wird von einer neuen Partnerschaft mit einem Unternehmen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen erheblich profitieren.

KI im Bergbau: Erschließung bisher ungesehener Mineralienpotenziale, eine neue Ära der Mineralienentdeckungen

In der Goldminenindustrie kann die KI den Unternehmen helfen, ihren Ansatz bei der Exploration und Ressourcenbewertung zu verfeinern. Auf der Grundlage gängiger geologischer Arbeiten können KI-Algorithmen schnell und effizient umfangreiche Datensätze analysieren und interpretieren, um potenziell goldhaltige Gebiete mit erschreckender Genauigkeit und Geschwindigkeit zu lokalisieren. Dies beschleunigt die Explorationsphase, indem es so etwas wie ein lebendiges, atmendes Explorationsmodell schafft, das sich weiterentwickelt, wenn es mit mehr Daten gefüttert wird, und Gebiete mit potenzieller Mineralisierung aufdeckt, die aufgrund der schieren Größe des Datensatzes möglicherweise übersehen worden wären. Darüber hinaus hat die KI das Potenzial, die Umweltauswirkungen der Mineralexploration zu minimieren, indem sie die Aktivitäten auf präzise Standorte konzentriert.

In Anbetracht des enormen Explorationspotenzials seiner neuesten Anlage hat Calibre Mining eine Gruppe für künstliche Intelligenz beauftragt, die Leistung fortschrittlicher Modelle für maschinelles Lernen zu nutzen, um potenzielle Mineralziele rund um die Goldmine Valentine Lake in Neufundland zu analysieren und zu identifizieren. Die Datenbank von Valentine Lake wurde in der Vergangenheit noch nie mit Hilfe von KI untersucht. Ein erster Durchgang von VRIFY hat nicht nur die vorrangigen Ziele des Unternehmens validiert, sondern bereits eine Reihe von sehr überzeugenden Zielen aufgedeckt, die noch nie zuvor getestet wurden.

Durch die Verwendung der umfangreichen firmeneigenen Datenbank von Calibre hat VRIFY AI ein detailliertes 3D-Modell potenzieller mineralischer Ziele mit Hilfe hochentwickelter maschineller Lernklassifizierer erstellt. Die Einbeziehung von Wahrscheinlichkeitswerten ermöglicht es ihnen, die Genauigkeit und Wirksamkeit dieser Modelle zu bewerten.

Exklusives Interview mit Ryan King, SVP Corporate Development & IR

Fazit: Calibre Mining vor Neubewertung

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) befindet sich in einer sehr spannenden Phase der Unternehmensentwicklung. Mit dem Bau der Valentine-Mine in Kanada, der Erweiterung der Produktion in Nicaragua und Nevada sowie dem vielversprechenden Explorationsprogramm hat das Unternehmen ein starkes Fundament für weiteres Wachstum geschaffen.

Die jüngsten Fortschritte, die Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index und die Beteiligung neuer langfristig orientierter Investoren deuten darauf hin, dass eine Neubewertung der Calibre-Aktie sehr wahrscheinlich ist. Sobald der Produktionsanstieg in der zweiten Jahreshälfte 2023 und der Fortschritt beim Valentine-Projekt sichtbar werden, dürfte das Kurspotenzial deutlich steigen.

Anleger, die vom Wachstumspotenzial von Calibre Mining überzeugt sind, haben jetzt eine gute Gelegenheit, in das Unternehmen zu investieren. Mit der diversifizierten Produktion, der soliden Finanzausstattung und dem vielversprechenden Explorationsprogramm ist Calibre für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet.

Zeitnahe Neubewertung von Calibre Mining durch:

Fortschritte beim Valentine-Goldprojekt

Stärkere Präsenz an den Kapitalmärkten (Aufnahme in den S&P/TSX Composite Index)

Aussichtsreiche Produktionsentwicklung

Großes Explorationspotenzial

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

