© Foto: Arne Dedert/dpa



Die Volatilität an den Aktienmärkten dürfte nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden zunehmen. Die Märkte stehen an wichtigen Unterstützungmarken. Wichtige Earnings könnten neue Impulse liefern, erklärt Lars Wißler.Die Reaktion auf den ersten Schwung Quartalszahlen war deutlich negativ und die Aktienmärkte sind letzte Woche relativ deutlich gefallen. Das passt gut zu meinem Eindruck aus dem letzten Wochenausblick, dass die Märkte an einem gefährlichen Punkt sind und waren. Wie geht es nun weiter? Die Märkte sind technisch gesehen an wichtigen Unterstützungspunkten angelangt und treffen auf alte Volumenzonen und stützende gleitende Durchschnitte. Das wäre ein möglicher Ausgangspunkt für …