Die Aktie der DHL Group ist nach Ansicht der Experten der US-Investmentbank Bank of America (BofA) immer noch zu günstig bewertet. So hat deren Analyst Othmane Bricha die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Daraus würde sich ausgehend vom Schlusskurs am vergangenen Freitag Aufwärtspotenzial von 23 Prozent errechnen. Ein stabiler und wachsender Paketmarkt in Deutschland unterstütze den Logistikkonzern auf seinem Weg, ein operatives Ergebnis (Ebit) von einer ...

