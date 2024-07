DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RUSSLAND-SANKTIONEN/LNG - Mysteriöse Käufer mit mutmaßlichen Verbindungen zu Russland haben damit begonnen, Dutzende von Schiffen anzuhäufen, die Flüssiggas transportieren können, was darauf hindeutet, dass Moskau seine Dark Fleet von Energietankern ausbaut. Insider aus der Schifffahrtsbranche berichten, dass eine Reihe bisher unbekannter Unternehmen, die größtenteils in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert sind, im vergangenen Jahr in rasantem Tempo LNG-Schiffe erworben und damit die Marktpreise, insbesondere für die ältesten Schiffe, in die Höhe getrieben haben. (Financial Times)

VERBRENNER-VERBOT - Renault-Chef Luca de Meo ist skeptisch mit Blick auf das für 2035 geplante Verkaufsverbot für Autos mit Verbrennungsmotoren in der EU. "Wir brauchen etwas mehr Flexibilität", forderte de Meo gegenüber dem Handelsblatt und drei weiteren europäischen Zeitungen in einem am Montag veröffentlichten Interview. Man sei nicht auf Kurs, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts 100 Prozent bei vollelektrischen Fahrzeugen zu erreichen. "Das ist die Wahrheit." Der Präsident des Verbandes der Europäischen Automobilhersteller (ACEA) sprach sich auch für Technologieoffenheit bei der Verkehrswende aus. "Wenn man Roulette spielt, sollte man nicht alles auf eine Farbe setzen", sagte er. Elektroautos seien "nur eine der Lösungen". (Handelsblatt)

July 22, 2024 01:06 ET (05:06 GMT)

