Die Aktie des Energieriesen Shell ist kürzlich mit dem Versuch gescheitert, das Mitte Mai markierte Allzeithoch bei 2.956 Britischen Pence (umgerechnet 34,91 Euro) zu überspringen. Zuletzt gab es immer wieder zaghafte Annäherungsversuche. Um ein neues Allzeithoch zu erreichen, benötigt die Shell-Aktie allerdings vermutlich etwas mehr Unterstützung vom Ölmarkt als zuletzt.Doch WTI und Brent stagnierten am Freitag erneut. Am Markt wurde auf eine allgemein trübe Stimmung an den internationalen Börsen ...

