Dubai (pta/22.07.2024/07:30) - Die Iqoniko freut sich bekanntgeben zu können, dass uns die HanseAquaFarm AG als Kapitalmarkt-Partner mandatiert hat. Moura, Managing Partner der Iqoniko: "wir freuen uns auf dieses Projekt und sind stolz bei der Innovation der Fischzucht von Beginn an dabei sein zu dürfen". Über die nächsten Schritte, wie die Capital Roadshow informieren wir auf unserer Webseite.

Über HanseAquaFarm AG

Das Unternehmen HanseAquaFarm ist ein führender Experte in der Aquakulturzucht. Durch innovative Technologien und nachhaltige Methoden rettet das Unternehmen diese bedrohte Fischart vor dem Aussterben. Die Aquakulturzucht von Deutsche Edelfisch ist ein wegweisendes Beispiel für die nachhaltige Produktion von Speisefischen und trägt zur Erhaltung des Ökosystems bei. Die Zuchtanlagen des Unternehmens sind komplett ohne Chemie, Medikamente und Antibiotika, was zu einer Bioqualität der Fische führt. Die Indoor-Aquakultur in Kreislaufanlagen gewährleistet eine ökologisch unbedenkliche Fischproduktion.

HanseAqua Farm AG setzt auf eine innovative Kreislauftechnologie, die es ermöglicht, den Zander in Bioqualität zu züchten, ohne die Umwelt zu belasten. Die Aquakulturzucht des Unternehmens ist eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach Fisch und die Überfischung der Weltmeere. Durch die Indoor-Aquakultur in Kreislaufanlagen werden Fische ohne Antibiotika und umweltfreundlich produziert. Die Zuchtanlagen von Deutsche Edelfisch sind eine vielversprechende Möglichkeit, die Erzeugung von Fisch komplett von der Umwelt abzukoppeln und nachhaltig zu handeln. Mit ihrem Engagement leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherheit und bietet Investoren attraktive Renditechancen in einem globalen Megatrend.

Über Iqoniko LLC:

Die Iqoniko LLC ist ein unabhängiger Corporate Finance & Strategic Advisor mit Hauptsitz in Dubai und Niederlassung in London U.K.

Das Unternehmen bietet Support bei Notierungsaufnahmen (Going Public, IPO's), Fundraising sowie Unternehmensberatung an. Der Fokus liegt in der Beratung von Start-Up Unternehmen und börsennotierten Gesellschaften aus dem Small- und Midcap Bereich sowie Beteiligungsgesellschaften.

Aussender: Iqoniko LLC FZ Adresse: Boulevard Plaza, Tower 2, Level 22, 74053 Dubai Land: Vereinigte Arabische Emirate Ansprechpartner: Moura Tel.: +97145247875 E-Mail: office@iqoniko.com Website: www.iqoniko.com

