Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18.197 Punkte. Mit einem Wochenminus von gut drei Prozent war der DAX wieder in seine Handelsspanne vom Juni zurückgefallen.Auf der Terminseite bleibt es weiterhin ruhig. Im Blickpunkt stehen heute die Zahlen von Ryanair und SAP.Zudem könnten wieder einige Analysteneinschätzungen für Bewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...