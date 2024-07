In Afrika breiten sich Mpox (vormals bekannt unter Affenpocken) weiter aus. Die Regierung Demokratischen Republik Kongo berichtete laut übereinstimmenden Medienberichten am Samstag über einen "exponentiellen Anstieg" der Fallzahlen. Bavarian Nordic, der Hersteller eines Pockenimpfstoffs, könnte mehr und mehr in den Anlegerfokus geraten.Seit Anfang 2024 seien insgesamt 11.166 Mpox-Verdachtsfälle, darunter etwa 450 Todesfälle, gemeldet worden, sagte Patrick Muyaya, Regierungssprecher der Demokratischen ...

