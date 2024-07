HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Süss Microtec von 71 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngst angehobenen Umsatz- und Margenziele bedeuteten Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen, schrieb Analystin Nicole Winkler in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie hob ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2024 und 2025 um 23 beziehungsweise 7 Prozent an. Den 2020 veröffentlichten, mittelfristigen Unternehmensausblick hält Winkler für konservativ./gl/ag



ISIN: DE000A1K0235