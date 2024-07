The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.07.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2024



ISIN Name

DE000NLB8C85 NORDLB IS.S.1779

DE0002605557 BAVARIA INDS GRP O.N.

DE000HLB5G03 LB.HESS.THR.CARRARA10O/17

XS1090334050 ADMIRAL GRP 14/24

FR0011427848 REP. FSE 13-24 O.A.T.

US91911TAP84 VALE OVERSEAS 16/26

FR0011198787 CADES 12/24 FLR MTN

DE000A1RQB29 HESSEN SCHA. S.1406

XS1651453729 NATIONWIDE BLDG 17/29 FLR

XS2756958075 SACHSEN-ANH.LD TR.324