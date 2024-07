The following instruments on XETRA do have their first trading 22.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.07.2024Aktien1 US53931R1032 LIXIL Corp. ADRAnleihen1 FR001400RMM3 Crédit Agricole S.A.2 XS2858703569 European Bank for Reconstruction and Development3 XS2864440321 Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l4 XS2865538776 Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar5 XS2856902189 Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar6 US174610BH70 Citizens Financial Group Inc.7 XS2850687893 GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l.8 XS2850687620 GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l.9 USU4219PAH39 Health Care Service Corp.10 XS2867254224 Hellenic Petroleum Finance PLC11 USU6S68YAF56 Mitsubishi HC Finance America LLC12 US06406YAB83 The Bank of New York Mellon Corp.13 US693475BZ71 The PNC Financial Services Group Inc.14 DE000A383JQ7 TUI AG15 USY9700WAB29 Woori Bank16 DE000HLB44H8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB44G0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB44K2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB44J4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale