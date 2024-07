Der Dax dürfte auch in der neuen Woche auf Richtungssuche bleiben. Vor allem die Berichtssaison rückt dabei in den Fokus und könnte für wegweisende Impulse sorgen. Zudem werden nach wie vor die politischen Risiken dies- und jenseits des Atlantiks die Aktienmärkte beeinflussen. In Frankreich wartet man weiterhin auf eine Regierungsbildung, zudem bleiben die besorgniserregenden Staatsfinanzen ...

