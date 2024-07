NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 59 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal enttäuscht und den Jahresausblick reduziert, schrieb Analystin Manjari Dhar in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 und 2025 um jeweils 22 Prozent nach unten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2024 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 00:45 / EDT

DE000A1PHFF7