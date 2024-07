DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte in Drittstaaten sinken im Juni kräftig

Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU sind im Juni kräftig gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines Frühindikators mitteilte, fielen die Ausfuhren in sogenannte Drittstaaten gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 2,6 Prozent auf 58,0 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 4,5 Prozent niedriger.

Ifo-Institut: Schlechteres Geschäftsklima in der chemischen Industrie

Das Geschäftsklima in der chemischen Industrie in Deutschland hat sich nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung im Juni verschlechtert, nachdem es vier Mal in Folge gestiegen war. Das ergab die aktuelle Ifo-Umfrage, wie das Institut mitteilte. Der Index fiel demnach auf minus 4,5 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten plus 4,9 Punkten im Mai. "Der Aufwärtstrend in der deutschen Chemiebranche ist somit unterbrochen", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

Chinas Zentralbank senkt Leitzinsen überraschend

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) unerwartet gesenkt. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, wurden der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) und der fünfjährige LPR um jeweils 10 Basispunkte auf 3,35 bzw 3,85 Prozent reduziert. Der Zins für siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte wurde auf 1,7 von 1,8 Prozent gesenkt. Die Notenbank teilte mit, sie wolle die "finanzielle Unterstützung für die Realwirtschaft" erhöhen. Die Schritte der Notenbank folgen auf ein enttäuschendes Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal und durchwachsene Wirtschaftsindikatoren für Juni.

Gavin Newsom und Josh Shapiro unterstützen Harris

Mindestens zwei Demokraten, die häufig als Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahlen genannt werden - Gavin Newsom aus Kalifornien und Josh Shapiro aus Pennsylvania - haben ihre Unterstützung für die Vizepräsidentin Kamala Harris erklärt. "Da unsere Demokratie und unsere Zukunft auf dem Spiel steht, gibt es niemanden, der besser geeignet ist, den Fall gegen Donald Trumps dunkle Vision zu verfolgen und unser Land in eine gesündere Richtung zu führen als Amerikas Vizepräsidentin @KamalaHarris", schrieb Newsom auf X.

Bill und Hillary Clinton befürworten Harris

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton - selbst Kandidatin der Demokraten im Jahr 2016 - haben die Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin unterstützt. "Jetzt ist es an der Zeit, Kamala Harris zu unterstützen und mit allem, was wir haben, für ihre Wahl zu kämpfen", schrieben die Clintons auf X. "Amerikas Zukunft hängt davon ab." Die Clintons lobten auch die Karriere von Präsident Joe Biden und seine Entscheidung, seine Kampagne zu beenden.

Kamala Harris bemüht sich um Unterstützung von Großspendern

Kurz nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft hat Vizepräsidentin Kamala Harris begonnen, sich um wichtige Spender der Demokratischen Partei zu bemühen. Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff haben mit mehreren wohlhabenden Personen gesprochen, die Harris bereits in der Vergangenheit unterstützt haben. Am Sonntag verschickte ihr Team ein Dokument an Spender und andere Unterstützer, in dem es hieß, sie sei bereit, sich die Nominierung der Demokratischen Partei "zu verdienen und zu gewinnen". Sie sei am besten in der Lage, die Partei zu vereinen, um Donald Trump zu schlagen.

Joe Biden zieht sich aus US-Präsidentschaftsrennen zurück

US-Präsident Joe Biden hat seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur angekündigt. Nach wochenlanger Kritik an seinen jüngsten Auftritten gab Biden seine Entscheidung in einer Erklärung bekannt, die er auf seinen Social Media Kanälen veröffentlichte. In einer Kurznachricht auf X (ehemals Twitter) gab er seine Unterstützung für Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten bekannt. Nach Angaben des Weißen Hauses ist Biden seit vergangener Woche an Covid erkrankt.

July 22, 2024

