Hamburg (ots) -Lukas Baatz (28) ist ab sofort neuer Head of IT-Management bei der dpa-Tochter news aktuell. In der neu geschaffenen Position verantwortet der studierte Wirtschaftsingenieur die effiziente Softwareentwicklung und die Förderung von Innovationen durch neue Technologien. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung und Implementierung von IT-Strategien zur Erreichung der Unternehmensziele für den deutschen und schweizerischen Markt in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung sowie die Leitung und Koordination von Entwicklungsteams und komplexen IT-Projekten. Außerdem sorgt er für kontinuierliche Verbesserung der gesamten IT-Infrastruktur und -Prozesse bei news aktuell.Baatz arbeitet seit 2014 für die dpa-Gruppe. Die ersten sieben Jahre war er für dpa-digitalservices, einer Digitaltochter der dpa, tätig. Zu seinen Aufgaben zählten die Entwicklung und Betreuung von Nachrichten-Applikationen, klassisches Projektmanagement und Web-Development. 2021 erfolgte der konzerninterne Wechsel zu news aktuell. Hier war Lukas Baatz zunächst als Partnermanager für die Expansion und das Projektmanagement der nationalen und internationalen Verbreitungsnetzwerke des Produkts "ots" verantwortlich. 2022 wurde er Product Owner und koordinierte in dieser Funktion agile Entwicklungsteams. Zudem leitete er bedeutende Projekte zur Entwicklung und Einführung neuer Produkte und setzte somit wesentliche Impulse für die Zukunftsfähigkeit von news aktuell. Seit Juli 2024 ist er nun Head of IT-Management der größten und umsatzstärksten dpa-Tochter."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lukas Baatz einen talentierten Kollegen im IT- und Produktmanagement für die neue Stelle gewinnen konnten. Er kennt nicht nur news aktuell und unsere Bedürfnisse, sondern bringt neben exzellentem fachlichen Know-how auch ein ausgeprägtes Verständnis für die Anforderungen unseres Marktes mit", sagt Vithunan Lingeswaran, Geschäftsführer von news aktuell. "Wir stehen bei news aktuell gerade kurz vor einem bedeutenden Meilenstein im Ausbau unseres Angebots für Kommunikationsprofis. Die Pipeline für Neuentwicklungen ist sehr gut gefüllt - einige davon werden schon in Kürze gelauncht. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus, sondern haben noch sehr viel vor und Lukas ist dafür die optimale Verstärkung unseres Führungsteams", so Lingeswaran weiter.Über news aktuellnews aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter unterstützt ihre Kunden dabei, einfach und erfolgreich ihr Pressematerial zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.