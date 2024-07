Die Nel ASA Aktie ist in den letzten Tagen deutlich nach ihrem zwischenzeitlichen Ausflug über die 200-Tage-Linie und kleinere charttechnische Hürden unterhalb von 7,30 Norwegische Kronen deutlich gefallen. Am Freitag ging die Wasserstoff-Aktie mit 5,866 Norwegische Kronen aus dem Handel an der Osloer Börse. Wie geht es nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...