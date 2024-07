Varta will mit einem StaRUG-Verfahren eine mögliche Insolvenz abwenden. Im Rahmen dessen werden die Alt-Aktionäre aus dem Unternehmen gedrängt - ihnen droht damit ein Totalverlust. Die Aktie startet mit einem Verlust von mehr als 75 Prozent in die neue Handelswoche. Die DZ Bank hat bereits reagiert und 0,00 Euro als neues Kursziel ausgegeben. AKTIONÄR-Leser wissen: Varta steckt schon länger in der Krise. Mitte April hatte der Batteriehersteller eingestehen müssen, dass das eigene Umstrukturierungskonzept ...

