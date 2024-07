Die BYD-Aktie arbeitet sich seit Wochen langsam aber stetig nach oben. Dadurch hat sich das charttechnische Bild deutlich aufgehellt, die monatelange Korrektur könnte abgeschlossen sein. Doch nicht nur technisch betrachtet sieht es jetzt wieder gut aus, sondern auch die jüngsten News stimmen positiv.Der chinesische EV-Hersteller hat laut The Standard in der ersten Jahreshälfte 90 Autohäuser in Japan eröffnet und 1.084 Fahrzeuge verkauft. Damit habe BYD einen Anteil am japanischen EV-Markt von 2,7 ...

