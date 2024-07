Die BYD-Aktie zeigt in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik, die auf eine mögliche Beendigung der monatelangen Korrekturphase hindeutet. Diese positive Entwicklung wird durch die jüngsten Unternehmensnachrichten untermauert, die eine aggressive Expansionsstrategie erkennen lassen. In Japan konnte der chinesische Elektrofahrzeughersteller bereits in der ersten Jahreshälfte beachtliche Erfolge verzeichnen, indem er 90 Autohäuser eröffnete und einen Marktanteil von 2,7 Prozent im Bereich der Elektrofahrzeuge eroberte.

Produktportfolio-Erweiterung im Fokus

BYD setzt seine Expansion nicht nur geografisch, sondern auch in Bezug auf sein Produktangebot fort. In Indonesien präsentierte das Unternehmen den vollelektrischen MPV M6, was die Vielfalt im Segment der New Energy Vehicles (NEVs) erweitert. Zusätzlich kündigte BYD die Einführung einer [...]

