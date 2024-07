Nach der sehr schwachen Vorwoche hat sich der DAX am Montag berappelt. Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 0,49 Prozent auf 18.260 Punkte. Das Plus dürfe gleichwohl nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Index weiter unter Verkaufsdruck stehe, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Abwärtstrend in der saisonal schwachen Sommerzeit schlage in diesem Jahr voll durch.An der Wall ...

