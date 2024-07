Karlsruhe (ots) -Ab dem 1. August übernimmt Olaf Freier die Position des Chief Strategy Officer (CSO) in der Geschäftsführung der HINTE Expo & Conference GmbH. Seine Schwerpunkte sind der Ausbau des internationalen Geschäftes sowie die Geschäftsfeldentwicklung. Insbesondere die Bereiche "Mobility" und "Geospatial" werden im Fokus des erfahrenen Messeprofis stehen.Der gebürtige Niedersachse hatte zuletzt bei RX Global die Funktion des Portfolio Directors inne und war verantwortlich für internationale Veranstaltungen im Transport- und Materialbereich. Als Global Brand Director wirkte er bei der Integration von Mack Brooks bei Reed Deutschland mit.Bei HINTE feiert der 57-jährige Diplom-Ingenieur ein Comeback. Für den privaten Messeveranstalter mit Sitz in Karlsruhe hatte er bis 2015 als Geschäftsführer unter anderem maßgeblich die Entwicklung der INTERGEO mitgestaltet. Zudem war er verantwortlich für den Aufbau von Projekten in der Schweiz, der Türkei sowie weiteren osteuropäischen Ländern."Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe, gemeinsam mit dem bestehenden Team unser Portfolio zu gestalten. In Zeiten schneller Marktveränderungen müssen sich Messe- und Eventformate spürbar weiterentwickeln", so Freier zur zukünftigen Aufgabe. "Mit kurzen Entscheidungswegen und hoher Anpassungsfähigkeit arbeiten wir eng mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um unsere Events sowohl national als auch international erfolgreich zu positionieren. Es ist unser Ziel, bestehenden und potenziellen Kunden mit kreativen Lösungen echten Mehrwert für ihr Geschäft zu bieten."Pressekontakt:HINTE Expo & ConferenceHead of ContentDenise WenzelT +49 721 83 14 24 - 730denise.wenzel@hinte-media.comOriginal-Content von: HINTE Expo & Conference, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153514/5827751