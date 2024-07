DJ PTA-News: Frequentis AG: Malaysia verbessert die Koordination der Luftrettung mit FREQUENTIS

Wien (pta/22.07.2024/10:06) - * Malaysia Aeronautical Rescue Coordination Centre (ARCC) verbessert die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Rettungskommunikation an sechs wichtigen Standorten * Das neue IP-zentrierte System gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Echtzeit-Kommunikation für Luftrettungseinsätze

Das Malaysia ARCC hat in Zusammenarbeit mit Mesiniaga Berhad, einem führenden malaysischen Anbieter von IT-Lösungen, erfolgreich das Frequentis Liberty-STAR IV Sprachkommunikationssystem (VCS) implementiert. Das hochmoderne System, das nun an sechs ARCC-Standorten in Betrieb ist, erhöht die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Kommunikation der Luftrettung erheblich und stellt einen wichtigen Meilenstein für die Rettungstechnologie der Region dar.

Frequentis Canada spielte bei diesem Projekt eine Schlüsselrolle und übernahm die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme des Liberty-STAR IV VCS und des Rekorders an sechs Standorten: Subang, Kota Kinabalu, Miri, Kuching, Tawau und Kuala Terengganu. Diese Installationen sind das Debüt des neuesten Liberty-STAR IV VCS-Modells in Malaysia und der erste Einsatz in einem Koordinationszentrum für Luftrettung, das einen neuen Standard für Rettungskommunikationssysteme in Südostasien setzt.

Die aktualisierte Lösung ist für ihre Zuverlässigkeit und ihre fortschrittlichen Funktionen bekannt und wurde bereits in den Vereinigten Staaten und Jamaika installiert. Ihr IP-zentriertes Design gewährleistet Zukunftssicherheit und macht sie zu einer nachhaltigen Investition für kritische Kommunikationsanforderungen.

"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Malaysia ARCC und Mesiniaga Berhad bei diesem Projekt. Die Implementierung des Liberty-STAR IV VCS steigert nicht nur die Effizienz, sondern unterstreicht auch unser Engagement, innovative Technologien zu liefern, die einen wichtigen Beitrag zur Rettung von Menschenleben leisten", so Gerald Mohnl, Frequentis Director ATM Communication.

Jeder Standort ist mit zwei Controller-Arbeitsplätzen und zwei Management-Terminals ausgestattet, die von einem zentralen System für hochverfügbare Kommunikation verwaltet werden. Sieben internetbasierte Schnittstellen und ein vielseitiges Gateway sorgen für reibungslose Sprachkommunikation, und modernste Aufzeichnungstechnologie für eine lückenlose Protokollierung der Kommunikation.

"Der Einsatz des Frequentis Liberty-STAR IV VCS an unseren ARCC-Standorten ist ein bedeutender Fortschritt in unseren Kommunikationsmöglichkeiten. Die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit des Systems sind für unsere Einsätze von entscheidender Bedeutung, und wir sind zuversichtlich, dass dieses Upgrade unsere Reaktionszeiten und Koordinationseffizienz deutlich verbessern wird", sagt Remyizam Mohd Mahadzir, Geschäftsführer Mesiniaga Berhad.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit rund 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an 49.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

