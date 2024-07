Chart des Tages- CHN.cash (22.07.2024)

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf zwei wichtige Themen. Erstens reagieren die Anleger auf Bidens Entscheidung, von der Nominierung der Demokratischen Partei für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten zurückzutreten. Anonyme Quellen berichten, dass alle 50 Vorsitzenden der demokratischen US-Bundesstaaten nun Kamala Harris unterstützen werden. Zu diesem Zeitpunkt liegt Donald Trumps Vorsprung immer noch bei 60 - Harris' Unterstützung liegt dagegen bei 40 - Angesichts der strukturellen Veränderung bei der Wahl ist es jedoch möglich, dass sich die prognostizierte Einseitigkeit des endgültigen Wahlergebnisses kurzfristig etwas abschwächt, was sich auf Sektoren/Unternehmen auswirken könnte, die am besten auf einen möglichen Trump-Sieg reagiert haben. Wichtig könnte in diesem Zusammenhang auch sein, dass der Druck durch die nachlassende Sorge über die Einführung von Zöllen auf Waren und Dienstleistungen aus China nachlässt.

