FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche tauscht den Chef seines wichtigen China-Geschäfts aus. Voraussichtlich zum 1. September soll Alexander Pollich auf die Position des President and CEO Porsche China, Hongkong and Macao mit Sitz in Schanghai wechseln, teilte Porsche mit.

Der derzeitige China-Chef Michael Kirsch soll zeitgleich auf "eine andere verantwortungsvolle Position im Konzern" wechseln. Über die Details werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert. Kirsch hatte den Posten gut zwei Jahre inne.

Pollich ist derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH, seit Juli 2018.

Zu seinen Hauptaufgaben werde, neben der Absicherung des aktuellen operativen Porsche-Geschäfts, die Umsetzung einer "wertorientierten und markenadäquaten Wachstumsstrategie" im chinesischen Markt zählen. Außerdem soll er noch intensiver mit den lokalen Händlern zusammenarbeiten sowie interne Prozesse und Strukturen weiter optimieren.

Vertriebschef Detlev von Platen bezeichnete den chinesischen Markt als "derzeit besonders herausfordernd". Er freue sich "mit Alexander Pollich einen ausgewiesenen und erfahrenen Vertriebsprofi" gefunden zu haben. Pollich, 57, habe neben dem Heimatmarkt Deutschland auch das Porsche Geschäft in Kanada und Großbritannien als Marktverantwortlicher erfolgreich weiterentwickelt. Zuvor habe er die Stationen Strategiebereich von Porsche tätig und Aufbau der globalen Vertriebsnetzentwicklung der Marke durchlaufen.

Pollichs aktuelle Aufgaben sollen übergangsweise von Karsten Sohns und Thomas Illner übernommen werden, bis ein Nachfolger ernannt ist. Sohns ist Geschäftsführer/CFO der Porsche Deutschland GmbH, Illner, COO.

Porsche reagiert mit dem Wechsel an der Spitze laut Medienberichten auf die schlechten Verkaufszahlen in China.

