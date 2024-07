Boston (www.anleihencheck.de) - Wie allgemein erwartet, hat die EZB in ihrer Juli-Sitzung alle drei Leitzinsen beibehalten, so Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research bei MFS Investment Management.Der Einlagensatz bleibe somit nach der Senkung im letzten Monat bei 3,75%. Die Zentralbank sei nach wie vor der Ansicht, dass die derzeitigen Zinssätze zur Senkung der Inflation beitragen würden und dass die Geldpolitik die Finanzierungsbedingungen restriktiv halte. Bei künftigen Entscheidungen werde weiterhin darauf geachtet, dass die Leitzinsen "so lange wie nötig ausreichend restriktiv bleiben". Natürlich werde sich die EZB nicht auf einen bestimmten Zinssenkungspfad festlegen und sich weiterhin von den Daten leiten lassen. Insgesamt sei dies eine recht neutrale, unverbindliche Pressekonferenz gewesen. ...

