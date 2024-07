Der türkische Bushersteller Otokar hat ambitionierte Ziele und will langfristig in die Top 5 der Bushersteller in Europa aufsteigen. Um die Expansion in Europa voranzutreiben, hat das Unternehmen nun eine Niederlassung in Deutschland gegründet. Die Niederlassung der Tochtergesellschaft Otokar Europe SAS wurde in Eching bei München eröffnet. Zur Otokar Europe SAS gehören bereits Niederlassungen in Frankreich, Italien und Rumänien. Kerem Erman, Leiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...