Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets (Vantage) freut sich, eine Reihe von spannenden Verbesserungen seiner Vantage App bekannt zu geben, die das Copy-Trading-Erlebnis revolutionieren sollen. Von diesen neuen Funktionen, die eine größere Flexibilität und Zugänglichkeit bieten, werden Händler auf allen Ebenen profitieren.Ab sofort unterstützt Vantage Copy Trading eine Vielzahl von Währungen, darunter EUR, HKD, INR, JPY, US-Cent und USD. Diese Erweiterung ist ein Gamechanger, denn sie ermöglicht Händlern aus verschiedenen Regionen die Teilnahme und Diversifizierung ihrer Portfolios in ihrer bevorzugten Währung. Dies ist gekoppelt mit der Unterstützung von 55 globalen Einzahlungsmethoden - einschließlich Kreditkarten und Banküberweisungen -, um sicherzustellen, dass Benutzer mit ihrer bevorzugten Methode auf ihre Konten einzahlen können.Darüber hinaus hat Vantage auch die Unterstützung mehrerer Kontotypen für seine Copy-Trading-Funktion eingeführt. Die Benutzer können nun den Handel zwischen verschiedenen Kontotypen nahtlos kopieren. Ein Benutzer mit einem Standard-STP-Konto könnte zum Beispiel einen Signalanbieter mit einem Swap-freien RAW-ECN-Konto auch dann kopieren, wenn beide in verschiedenen Währungen handeln. Diese Erweiterung baut weitere Barrieren ab und stellt sicher, dass Händler ihre Copy-Trading-Aktivitäten mit jedem Signalanbieter ihrer Wahl abstimmen können, sodass sie Anbieter auf der Grundlage ihrer bevorzugten Handelsstile und -strategien auswählen können.Diese Schritte stehen im Einklang mit den kontinuierlichen Bemühungen von Vantage, den Zugang zu Copy Trading einer breiteren Zielgruppe zu ermöglichen, unter anderem durch die Verringerung der Mindesteinlage auf 50 US-Dollar und eine weitere Vereinfachung des Anmeldeverfahrens."Wir bei Vantage wollen den Handel für alle zugänglich machen. Unsere Vantage App zielt darauf ab, das Benutzererlebnis zu optimieren und zu verbessern, indem sie eine umfassende Plattform mit Flexibilität und effektiven Tools bereitstellt", so Lian J, User Growth Director. "Unsere neue Unterstützung für mehrere Währungen und mehrere Kontotypen sollen geografische und technische Barrieren für Händler weiter abbauen und ihnen ermöglichen, jedem erfahrenen Händler ihrer Wahl zu folgen und von ihm zu lernen, wodurch die Zugänglichkeit für alle Erfahrungsniveaus erhöht wird.""Eines unserer größten Ziele für dieses Jahr ist es, unseren mobilen Kunden zu helfen, in kürzerer Zeit ein Gespür für die Finanzmärkte und unsere Plattform zu entwickeln", fügte sie hinzu. "Mit den Verbesserungen der Benutzeroberfläche und der Einführung verschiedener Kontotypen glauben wir, dass dies unseren Kunden helfen wird, vorhandene Marktchancen zu nutzen."Informationen zu VantageVantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte App für mobiles Trading und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen.