Schon Ende letzter Woche hatte PLUG POWER die Ausgabe weiterer Stammaktien angekündigt und noch heute soll die Kapitalerhöhung voraussichtlich abgeschlossen werden. Kein Wunder also, dass die Aktie in die Knie geht, da die Anleger die Verwässerung ihrer Anteile nicht gutheißen, zumal das Unternehmen nicht einmal angab, wofür das erhoffte Geld im dreistelligen Millionenbereich benötigt und verwendet werden soll. Nicht allzu vorteilhaft ist überdies das Timing der Kapitalerhöhung. Denn die Aktie bewegt sich nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief und schon bald steht die nächste Bilanzvorlage des Konzerns an (wahrscheinlich Anfang August). Dass PLUG POWER die KE bereits jetzt vornimmt und nicht erst nach Veröffentlichung der Quartalszahlen (oder wenn die Aktie sich etwas weiter von ihrem Tief entfernt hat) könnte darauf hindeuten, dass die kommende Bilanz nicht besonders gut ausfallen wird. Also Finger weg von dem Papier!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



