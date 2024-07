München (ots) -Die Münchener Hypothekenbank hat ihr neues Kundenportal Meine MHB gestartet. Mit der Einführung löst sie Schritt für Schritt ihre bestehende digitale Lösung ab und optimiert ihren Service für ihre 220.000 Bestandskunden in der privaten Baufinanzierung weiter."Mit Meine MHB setzen wir neue Standards in der Betreuung von Bestandskunden. Sie können damit ihre Finanzierungen selbstständig bequem und effizient von überall managen. Dies stärkt nicht nur unsere Kundenbindung, sondern unterstreicht auch unseren Anspruch, stets den besten Service zu bieten", sagt Torben Oelckers, Leiter Privatkunden der Münchener Hypothekenbank.Die klassischen Möglichkeiten eines Kundenportals wurden um nützliche Funktionalitäten erweitert. So können die Kunden der Bank zahlreiche Aufträge, wie die Anpassung der Rate, direkt abschließen. Dieser unmittelbare Zugang spart Zeit und erleichtert die Verwaltung der eigenen Baufinanzierung erheblich. Ebenfalls können die Nutzer über Meine MHB ihre persönlichen Daten selbständig aktualisieren und sie somit stets auf dem neuesten Stand halten.Selbstverständlich lassen sich über das Portal auch der tagesaktuelle Stand der Finanzierung, Sondertilgungsmöglichkeiten, aktueller Zinssatz, Zinsbindung und viele weitere wichtige Vertragsdetails einsehen.Die einfach gestaltete Registrierung erfolgt mit wenigen persönlichen Daten, Darlehensnummer, E-Mail-Adresse und Handynummer und sorgt für einen sicheren und unkomplizierten Zugang.Bei der Umsetzung standen insbesondere eine moderne Gestaltung der Benutzeroberfläche und ein überzeugendes Kundenerlebnis im Fokus.Die Kunden der Bank äußern sich sehr positiv über Meine MHB. Sie schätzen die zusätzlichen Möglichkeiten, den verbesserten Service und die hohe Benutzerfreundlichkeit, die das Portal ergänzend zur bisherigen digitalen Lösung bietet.Die Münchener Hypothekenbank wird Meine MHB kontinuierlich ausbauen und um neue Funktionen erweitern. So werden beispielsweise bis Ende 2024 auch die rund 57.000 Genossenschaftsmitglieder der Bank die Möglichkeit haben, ausgewählte Services zu nutzen.Pressekontakt:Dr. Benno-Eide SiebsPressesprecherAbteilungsdirektor Kommunikation und MarketingStabMünchener Hypothekenbank eGKarl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 MünchenTel. 089 5387-2020Benno-Eide.Siebs@mhb.deOriginal-Content von: Münchener Hypothekenbank eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65861/5827834