Oldenburg (ots) -Seit einem Jahr gibt es den Online-Bike-Shop von mein-dienstrad.de, der den Zugang zu einer breiten Palette von Fahrrädern noch einfacher und benutzerfreundlicher macht - persönliche Auslieferung an die Wunschadresse und mobiler Bike-Service inbegriffen.Das Dienstrad-Leasing ist einer der beliebtesten Benefits, den Unternehmen ihren Mitarbeitenden bieten können. Das Oldenburger Unternehmen mein-dienstrad.de ist seit über einem Jahrzehnt einer der führenden Anbieter im Bereich Dienstradleasing. Um den Leasingprozess noch einfacher und zu 100 Prozent digital zu gestalten, können Mitarbeitende ihr Rad im Online-Bike-Shop von mein-dienstrad.de inzwischen auch im Internet bestellen. Dank modernster Technologien und einem kundenorientierten Serviceansatz wird die Auswahl und Bestellung des Bikes zum Kinderspiel.Traumrad mit mein-dienstrad.de einfach online auswählen und bestellenDer Online-Bike-Shop von mein-dienstrad.de kombiniert eine riesige Auswahl an hochwertigen Fahrrädern mit einem unkomplizierten Bestellprozess und erlaubt es, das Dienstrad einfach und bequem von zu Hause zu bestellen. Besonders für Arbeitnehmende, die in ländlichen Regionen leben oder ganz bestimmte Fahrradmodelle suchen, ist er die perfekte Lösung: Sie können sich in Ruhe durch das umfassende Sortiment klicken und dabei detaillierte Produktbeschreibungen zu jedem Fahrrad einsehen. Von E-Bikes über City- und Trekkingräder bis hin zu sportlichen Mountainbikes: hier findet jeder das passende Modell. Zur Auswahl stehen insgesamt 52 Marken in zwölf unterschiedlichen Fahrrad-Kategorien, wobei E-Bikes und die Kategorien City, Trekking und Mountainbike (MTB) derzeit besonders nachgefragt sind. Diese Vielfalt wird durch regelmäßig aktualisierte Angebote und exklusive Modelle ergänzt. "Durch unseren Online-Bike-Shop stellen wir sicher, dass jeder, unabhängig von Standort und speziellen Bedürfnissen, Zugang zu einem breiten Angebot an Fahrrädern erhält", sagt Geschäftsführerin Kerstin Tewer.Arbeitnehmende können die verschiedenen Modelle nach persönlichen Vorlieben und Anforderungen filtern und vergleichen, was den Entscheidungsprozess deutlich erleichtert. Darüber hinaus steht ein engagiertes Service-Team bereit, um mit einer individuellen und persönlichen Bike-Beratung zusätzlichen Support zu bieten. Sobald das Traumrad im Online-Bike-Shop ausgewählt wurde und die Bestellbestätigung eingegangen ist, wird die Anfrage direkt bearbeitet und der Überlassungsvertrag digital bereitgestellt. Die gesamte Abwicklung erfolgt online, was Zeit spart und den Prozess extrem vereinfacht. Ein weiterer Pluspunkt des Bike-Shops ist die Möglichkeit, den Liefertermin und den Bestellstatus jederzeit einsehen zu können. Auch Wartungs- und Serviceanfragen lassen sich bequem über das Kundenkonto steuern und buchen, wodurch Leasingnehmer jederzeit volle Kontrolle und Transparenz über ihr Fahrrad haben.Schnell und komfortabel: Alle Service-Termine im Online-Bike-Shop verwaltenDie Auslieferung des fertig montierten Rads erfolgt kostenfrei am gewählten Wunschtermin direkt bis nach Hause - inklusive der fachgerechten Einstellung des Bikes und einer ausführlichen Einweisung des Nutzers. Probefahrten können direkt vor der Haustür gemacht werden, um sicherzustellen, dass alles passt. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, nimmt mein-dienstrad.de das Fahrrad unkompliziert zurück und liefert die richtige Rahmengröße nach."Obwohl der Bestellprozess über unseren Online-Bike-Shop vollständig digital abläuft, legen wir großen Wert auf persönliche Beratung. Unser professionelles Service-Team steht jederzeit zur Verfügung, um bei Fragen und Anliegen weiterzuhelfen", unterstreicht Kerstin Tewer. Zudem bietet mein-dienstrad.de einen bundesweit verfügbaren mobilen Bike-Service an, der Inspektionen und Wartungen direkt vor Ort und an der Wunschadresse des Dienstrad-Nutzers, ermöglicht. Termine für Inspektionen und Reparaturen können bequem über das Kundenkonto im Online-Bike-Shop eingesehen und flexibel gebucht werden."Der Online-Bike-Shop von mein-dienstrad.de markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer vollständig digitalen, stressfreien und transparenten Abwicklung des Leasingprozesses. So sorgen wir dafür, dass das Dienstrad-Leasing für Unternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen attraktiv und unkompliziert bleibt. Egal ob online oder bei einem Fachhändler vor Ort, wir stellen sicher, dass jeder sein perfektes Dienstrad findet und einen erstklassigen Service erhält", sagt Kerstin Tewer abschließend.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service GmbH mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Dienstrad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel AG & Co. KGaA - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 70 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.500 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. www.mein-dienstrad.dePressekontakt:baron mobility service GmbHMelanie WitteStaulinie 14-1526122 OldenburgTelefon: 0441 - 55 977 967Fax: 0441 - 55 977 999E-Mail: melanie.witte@baronmobil.comhttps://www.mein-dienstrad.deOriginal-Content von: baron mobility service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161745/5827825