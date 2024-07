Hamburg (ots) -+++PR-Agentur startet Initiative zur Unterstützung von guten Projekten+++Die Kommunikationsberatung FRAUWENK beginnt mit "FRAUWENK For Change" (FFC) eine Initiative, um Organisationen, Stiftungen und soziale Projekte mit begrenzten Ressourcen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Ziel ist es, die mediale Aufmerksamkeit für gute unternehmerische Ansätze durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen. Die Bewerbungsphase ist damit eröffnet."Wir wissen, dass strategisch durchdachte Kommunikation entscheidend zum Erfolg von Projekten beiträgt. Mit "FRAUWENK For Change" wollen wir die Kraft von Kommunikation und unsere Erfahrung aus 15 Jahren strategischer PR-Arbeit auch für Non-Profit-Projekte bezahlbar und nutzbar machen. Daher arbeiten wir bei diesen Projekten nicht gewinnorientiert", sagt Andrea Buzzi, Gründerin der Agenturmarken FRAUWENK und The Medical Network.FFC richtet sich an alle, die durch nachhaltiges Handeln, langfristiges Engagement und Innovationskraft einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen. Die Initiative soll Organisationen und Unternehmen unterstützen, die bisher kein Budget für eine professionelle Kommunikation hatten. Ein erstes Projekt in dieser Form führte FRAUWENK im Juni 2024 gemeinsam mit der Bürgerinitiative avaaz durch. FRAUWENK unterstützte die soziale Bewegung in der Medienansprache für eine Pressekonferenz von Holocaust-Überlebenden kurz vor der Europawahl.Interessierte Organisationen können sich über ein Bewerbungsformular auf der FRAUWENK-Website melden. Die Auswahl der Projekte erfolgt durch Abstimmung aller Mitarbeitenden der Agenturen FRAUWENK und der Schwesteragentur The Medical Network.Das Missionpaper zu "FRAUWENK For Change" und das Bewerbungsformular finden Sie unter diesem Link (https://www.frauwenk.de/change/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnei0BhB-EiwAA2xuBukFf7sFFZr32YHOSyyBdcQGIn293YLmAcFCYKB0tW7hixHeJTJymRoCInQQAvD_BwE).BildmaterialAndrea Buzzi, CEO & Gründerin von FRAUWENK (https://mediaserver.frauwenk.de/FrauWenk/Andrea%20Buzzi%20CEO.png)Logo FRAUWENK For Change (https://mediaserver.frauwenk.de/FrauWenk/Logo%20FRAUWENK%20for%20change.png)+++Über FRAUWENKFRAUWENK bietet Kommunikationslösungen für Zukunftsunternehmen und setzt sich für eine positive digitale Zeitenwende ein. Seit 2008 berät die Kommunikationsberatung Zukunftsunternehmen aus Europa und den USA bei der kommunikativen Außendarstellung in Wirtschafts- und Fachmedien sowie bei digitalen Influencern. Die Agentur hat bereits mehr als 150 Tech-Unternehmen und Gründer:innen zu mehr Sichtbarkeit und unternehmerischem Erfolg verholfen. FRAUWENK ist als Content-Spezialist für digitale Themen Herausgeber von CLUTCH, dem Gesellschaftsmagazin für die digitale Welt. Als Kommunikationsberatung mit digitaler Expertise und Leidenschaft für Innovation und Daten treibt FRAUWENK das Thema disruptive, datenbasierte PR voran. Seit 2023 ist FRAUWENK auch mit einem Standort in Berlin vertreten.The Medical Network (TMN)Als eine der ersten und einzige Kommunikationsberatungen Deutschlands konzentriert sich TMN auf Kunden, die Produkte und Services für eine digitale, innovative Gesundheitsversorgung anbieten. So trägt TMN dazu bei, den Grundstein für eine bezahlbare, innovative und fortschrittliche Gesundheitsversorgung aller Menschen überall.Pressekontakt:Miriam ErhartProjektleitung FRAUWENK For ChangeTelefon: +49 (0)40 32 90 47 38 12Mail: miriam.erhart@frauwenk.deOriginal-Content von: Agentur Frau Wenk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78480/5827821