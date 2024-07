In Zusammenarbeit mit neun Krankenhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz beschleunigt Owkin die Forschung in zahlreichen Therapiebereichen um die individuellen biologischen Gegebenheiten der Patienten besser zu verstehen. Owkin stellt hierbei seine erstklassigen Datenzugriffs- und KI-Expertise zur Analyse multimodaler Patientendaten unter Berücksichtigung des erweiterten Datenschutzes in den Vordergrund der Arzneimittelforschung und -entwicklung.

Owkin, das erste End-to-End-KI-Biotech-Unicorn, das die erstklassige KI-gesteuerte Präzisionsforschung, -entwicklung und -diagnostik von Medikamenten anbietet, hat seine Expansion in die DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) bekannt gegeben, nachdem es Partnerschaften mit neun der führenden Zentren der Region eingegangen ist, darunter die Charité Universitätsmedizin Berlin, das Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), das Universitätsspital Basel, die Technische Universität München (TUM), das Uniklinikum Erlangen, das Universitätsklinikum Leipzig, der Insel Gruppe in Bern, das Universitätsklinikum Mannheim-Heidelberg und die Medizinische Universität Wien. Diese Kooperationen bedeuten eine beispiellose Repräsentanz der Patientenpopulationen, 24% aller ambulanten Fälle und 15% aller Patienten in der DACH-Region werden hierbei abgedeckt.

Guillaume Bézie, Direktor für Partnerschaften in Westeuropa: "Das westeuropäische Netzwerk, das Frankreich, die Benelux-Staaten und die DACH-Region umfasst, bildet den größten Pool an Zentren für Owkin. Unsere Zusammenarbeit mit führenden akademischen Einrichtungen hat einen unersetzlichen Wert für unsere Expansionsstrategie. Durch die Einbeziehung von Patienten unterschiedlicher Herkunft für verschiedene Krankheiten können wir mit Hilfe unserer KI, besser auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes Individuums eingehen. Gemeinsam mit unseren Partnern widmen wir uns vollständig der Beschleunigung des Einsatzes sekundärer Nutzen multimodaler Patientendaten, um jedem Patienten die richtige Behandlung zukommen zu lassen."

Owkin wird Mithilfe der Analyse großer Datenmengen und der Identifikation komplexer Muster über mehrere Krankenhäuser hinweg seine KI-Engines und Diagnose-Tools zur Verbesserung der Verläufe bei Patienten mit Prostatakrebs, muskelinvasivem Blasenkrebs (Muscle Invasive Bladder Cancer, MIBC) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Cardiovascular Disease, CVD) nutzen. Auf diese Weise können Forscher neue Biomarker entdecken, Behandlungserfolge prognostizieren und wirksamere, auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Therapien entwickeln.

BiomarkerPlus (Vorhersage von Behandlungserfolgen): Owkin arbeitet mit der Insel Gruppe in Bern, der Technischen Universität München (TUM) und dem Universitätsspital Basel zusammen, um multimodale Patientendaten zu analysieren und herauszufinden, bei welchen Patienten mit Prostatakrebs im Frühstadium die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die primäre kurative Behandlung fehlschlägt und die Krankheit schließlich fortschreitet und ob sie möglicherweise von einer anderen Behandlungsstrategie profitieren könnten. Owkin arbeitet außerdem mit dem Uniklinikum Erlangen (UKER) zusammen an muskelinvasivem Blasenkrebs, um anhand der Analyse von H&E-Objektträgern FGFR3-Mutationen zu erkennen.

Owkins Partnerschaft mit dem Universitätsklinikum Leipzig zielt darauf ab, Techniken des maschinellen Lernens zu nutzen, um das Design klinischer Studien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbessern. KI-Diagnostik (MSIntuit® CRCUm Owkins erstes CE-IVD-zugelassenes MSI-Pre-Screening-Tool MSIntuit® CRC weiter zu verbessern, arbeitet Owkin eng mit dem Uniklinikum Erlangen (UKER) zusammen, sodass unsere verbesserte MSIntuit CRC V2 an weiteren diversifizierten Kohorten validiert werden kann.

Neben der Förderung der Forschung an personalisierten Behandlungsstrategien für Patienten mit Prostatakrebs, MIBC und CVD hat Owkin außerdem sein MOSAIC-Netzwerk in der DACH region stark ausgebaut. MOSAIC ist eine globale Initiative, den weltweit größten räumlichen Omics-Datensatz in der Onkologie mit 7.000 Patientenproben in sieben Krebsindikationen aufzubauen. Durch die Einbindung des Uniklinikums Erlangen, der Charité Universitätsmedizin Berlin und des Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) beschleunigt sich die Forschung in zahlreichen Therapiebereichen.

Dr. Philipp Mann, Principal Partnerships Manager Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH), sagte: "Das Gesundheitssystem in der DACH-Region ist ein unschätzbares Gut, da es eine umfassende Quelle zuverlässiger, umfassender Gesundheitsdaten darstellt, die als Grundlage für die Arzneimittelforschung und -entwicklung dienen können. Die Zusammenarbeit zwischen Owkin und den genannten Institutionen ermöglicht eine bessere Nutzung dieser Daten und fördert Innovationen und schnelle medizinische Fortschritte. Durch die gebündelte Expertise der Partner lassen sich aus den Daten umsetzbare Erkenntnisse gewinnen, die die Patientenversorgung revolutionieren und die Gesundheitsergebnisse verbessern können."

Über Owkin

Owkin ist das erste End-to-End-KI-Biotech-Uincornauf der Mission, komplexe Biologie zu verstehen und neue multimodale Biomarker durch KI abzuleiten. Wir identifizieren Präzisionstherapeutika, reduzieren Risiken, beschleunigen klinische Studien und entwickeln Diagnostika mithilfe von KI, die mit erstklassigen Patientendaten unter erweitertem Datenschutz mittels Föderalen Lernens trainiert wird. Wir verknüpfen Laborversuche mit fortschrittlichen KI-Techniken, um eine leistungsstarke Feedback-Schleife zu kreieren, die Entdeckungen und Innovationen in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf, Immunologie und Entzündungen beschleunigt. Owkin hat zudem MOSAIC ins Leben gerufen, den weltweit größten räumlichen Multi-Omics-Atlas für die Krebsforschung. Owkin hat über 300 Millionen US-Dollar durch Investitionen führender Biopharma-Unternehmen, darunter Sanofi und BMS, sowie Risikokapitalfonds u.a. Fidelity, GV und Bpifrance akquiriert.

stephanie.libous@owkin.com