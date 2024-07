Hugo Boss gefragt. Varta abgestraft!

Der DAX® reagierte positiv auf die Nachrichten der vergangenen 24 Stunden. Sowohl der überraschende Rückzug von US-Präsident Joe Biden in der bevorstehenden Wahl als auch die überraschende Senkung des Leitzinses in China stützten die Märkte zum Handelsauftakt. Die US-Futures deuten zudem auf einen positiven Handelsstart in den USA hin. Gleichwohl stehen im Wochenverlauf zahlreiche Wirtschafts- und Unternehmensdaten zur Veröffentlichung an. Es muss also weiterhin mit Schwankungen gerechnet werden.

Unternehmen im Fokus

Im frühen Handel waren vor allem Immobilienaktien wie Aroundtown und Vonovia gefragt. BayWa setzte anfangs die Talfahrt von vergangener Woche fort. Bei Hugo Boss bahnt sich zwischen EUR 36,10 und EUR 38,30 eine Bodenbildung an. Heute legte das Papier zunächst deutlich zu und nimmt Kurs auf die Oberkante der Range. Süss MicroTec eröffnete mit einem Gap nach oben. Vergangene Woche erhöhte der Halbleiterzulieferer die Jahresprognose. Der Büromöbelhersteller Takkt hat die Prognose für das Gesamjahr gesenkt. Der SDAX®-Wert brach daraufhin deutlich ein. Varta plant eine umfangreiche Restrukturierung. Dabei soll das Aktienkapital auf Null gesetzt werden. Die Aktie sackte daraufhin über 60 Prozent nach unten.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.350/18.577/18.755/18.880 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.975/18.110/18.189 Punkte

Der DAX® startete freundlich in den Handelstag und distanzierte sich von der Unterstützungszone, die sich zwischen 18.110 und 18.189 Punkten gebildet hat. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren haben ebenfalls gedreht. Zunächst hat der Leitindex Luft bis 18.350 Punkte. In diesem Bereich wird sich zeigen, wie viel Kraft die Bullen mobilisieren können. Gelingt der Ausbruch über diesen Kreuzwiderstand eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis 18.577 und im weiteren Verlauf bis 18.755 Punkte. Aktuell ist der kurzfristige Trend jedoch abwärtsgerichtet. Ein erneuter Test der Unterstützungszone ist somit nicht unwahrscheinlich. Kippt der Index unter 18.110 Punkte droht gar eine Konsolidierung bis 17.975 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2024 - 22.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.07.2019 - 22.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 103,79* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 117,62** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 115,18*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2024; 09:50 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 4,71* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 5,39* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 7,73* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 8,49* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2024; 09:50 Uhr

