Eine aktuelle Analyse hat die Mietpreise für private Stellplätze im Außenbereich und in Tiefgaragen in Deutschlands größten Städten verglichen. Demnach kostet ein Tiefgaragenplatz am meisten in Hamburg, wo Autofahrer über 117 Euro pro Monat an Miete zahlen müssen. Laut der Datenauswertung von Kleinanzeigen sind vor allem Hamburg und Berlin teure Pflaster in Sachen Parken. So liegt die monatliche Miete für einen privaten Tiefgaragenstellplatz in Hamburg im Schnitt bei 117,27 Euro. Auch in Berlin ...

