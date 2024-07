Dogecoin steigt um 5 %: Folgt PEPU auf PEPE?

In den letzten 24 Stunden steigt Dogecoin um rund 5 Prozent. Damit summieren sich die Kursgewinne auf Wochensicht auf mehr als 15 Prozent. Damit offenbart sich bei DOGE in einem schwächeren Gesamtmarkt sogar relative Stärke. Denn nach einem starken zweiwöchigen Rebound erleben wir aktuell tendenziell eine konsolidierende Seitwärtsbewegung, die zugegebenermaßen auf hohem Niveau verläuft.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden US-Dollar befindet sich Dogecoin weiterhin auf Marktrang 8 und bleibt ein etablierter Top 10 Coin. Für Meme-Fans ist DOGE eine Art Basis-Investment. Wer mehr Rendite möchte und bereit ist, auch mehr Risiken einzugehen, kann natürlich auch einen Blick auf geringer kapitalisierte Kryptos werfen.

Pepe Unchained möchte hier den Erfolg von PEPE nutzen, um selbst Momentum aufzubauen. PEPE befindet sich aktuell auf Marktrang 22, mit einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar. Folgt also jetzt PEPU auf PEPE?

Zum Pepe Unchained Presale

Pepe Unchained: Neues Layer-2-Ökosystem für Krypto Memes

Pepe Unchained (PEPU) hat in den letzten Wochen erheblich an Fahrt gewonnen und schon mehr als 4,8 Millionen US-Dollar im Presale gesammelt. Bei der jüngsten Dynamik könnte bereits heute der Meilenstein von 5 Millionen US-Dollar vollendet werden. Das starke Wachstum unterstreicht das Interesse und das Vertrauen der Anleger in das Projekt, das eine neuartige Kombination aus Meme-Coins und fortschrittlicher Layer-2-Technologie darstellt.

Im Gegensatz zu traditionellen Meme-Coins kombiniert Pepe Unchained die virale Attraktivität solcher Coins mit den Vorteilen der Layer-2-Technologie. Diese eigens entwickelte Layer-2-Blockchain bietet schnellere und kostengünstigere Transaktionen im Vergleich zu den herkömmlichen ERC-20-Tokens auf der Ethereum-Blockchain. Dadurch wird Pepe Unchained zu einer besonders attraktiven Plattform für den Meme-Coin-Handel.

Ein zentrales Merkmal von Pepe Unchained ist sein transparentes und robustes Ökosystem, das durch einen speziellen Blockchain-Explorer unterstützt wird. Dieser Explorer ermöglicht es den Nutzern, alle Transaktionen effizient und nachvollziehbar zu überwachen, was das Vertrauen in die Plattform stärkt. Zu einer soliden Blockchain gehört schließlich auch ein zuverlässiger Explorer.

Das Staking-Programm von Pepe Unchained erlaubt es den Nutzern darüber hinaus, ihre PEPU-Tokens für einen bestimmten Zeitraum zu sperren und dafür Belohnungen zu erhalten. Dieses System hilft, das verfügbare Angebot zu verknappen, was potenziell den Wert der Tokens erhöhen kann. Die Staking-Rendite liegt aktuell bei rund 395 Prozent APY, was wiederum einer monatlichen Rendite von über 30 Prozent entspricht.

Regelmäßige Preiserhöhungen für den PEPU-Token schaffen zusätzliche Anreize für schnelle Investitionen. Alle paar Tage wird der Preis angehoben, sodass Early-Adopters mehr Buchgewinne aufbauen.

Memes treffen auf Layer-2 - das will Pepe Unchained erreichen

Die Beliebtheit von Meme-Coins resultiert aus ihrer humorvollen und viralen Natur, die auch im Jahr 2024 weiterhin stark nachgefragt wird. Diese ziehen schnell Aufmerksamkeit auf sich und bieten hohe Gewinnchancen, besonders für kleinere Investoren.

Layer-2-Lösungen auf Ethereum verbessern derweil die Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks erheblich, indem sie Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain verarbeiten.

Pepe Unchained möchte nach eigener Aussage weitaus mehr als nur ein einfacher Meme-Coin sein. Das Projekt entwickelt ein umfassendes Ökosystem, das unabhängig von der Ethereum-Blockchain operiert, was höhere Handelsvolumina zu geringeren Kosten ermöglicht und die Attraktivität und Effizienz der Plattform erhöht.

Wer sich für PEPU interessiert, kann einfach die Pepe Unchained-Website mit dem Wallet verbinden und $PEPU mit ETH, USDT oder BNB tauschen. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Die nächste Preiserhöhung steht bereits in 48 Stunden an. Wer jetzt PEPU für 0,008596 US-Dollar erwirbt, kann die Token sofort ins Staking geben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.