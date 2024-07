Baden bei Wien (ots) -Die Menschheitsfamilie.at verleiht am 16. Februar 2025 den Ersten Internationalen Medienpreis für Demokratie und Meinungsfreiheit an Bundespräsident Alexander Van der Bellen.Die Menschheitsfamilie.at (http://https://www.menschheitsfamilie.at/) gibt bekannt, dass eine internationale Jury aus Medienvertretern und Rechtsanwälten den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen für den Ersten Internationalen Medienpreis für Demokratie und Meinungsfreiheit nominiert hat. Dieser Preis wird ab 2025 jährlich an Persönlichkeiten verliehen, die sich besonders um die Demokratie und Meinungsfreiheit verdient gemacht haben."Wer die Pressefreiheit angreift, gefährdet einen Wesenskern unserer Demokratie", sagte Van der Bellen treffend zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai. Diese Haltung und sein unerschütterliches Eintreten für die Meinungs- und Pressefreiheit waren ausschlaggebend für seine Nominierung.Die feierliche Verleihung des Preises findet am 16. Februar 2025 im Austria Center Vienna statt, unmittelbar vor der Veranstaltung "Weltfrieden" mit dem bekannten Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser. Der Bundespräsident wird als Ehrengast erwartet."Es ist uns eine große Ehre, Herrn Van der Bellen auszuzeichnen und seine Verdienste um die Demokratie und Meinungsfreiheit zu würdigen", sagt Johann Peter Schutte, MBA, Initiator und Vertreter der Menschheitsfamilie.at. "Seine klare und unmissverständliche Haltung in Zeiten vielfältiger Angriffe auf staatliche Verfassungen und Medien ist vorbildlich", so Schutte weiter.Die Menschheitsfamilie.at (http://https://www.menschheitsfamilie.at/) ist eine Organisation, die sich für globale Menschenrechte, Demokratie und Frieden einsetzt. Gegründet im Jahr 2022, organisiert sie regelmäßig Veranstaltungen und Auszeichnungen, um herausragende Persönlichkeiten und Initiativen zu würdigen. Der Hauptsitz befindet sich in Schörfling am Attersee, Österreich.Pressekontakt:Menschheitsfamilie.atJohann Peter Schutte, MBASchmiedstraße 1 | 4861 Schörfling am AtterseeTelefon: +43 664 1490553 | E-Mail: office@menschheitsfamilie.atOriginal-Content von: Benjamin Bansal GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099421/100921661