Amsterdam/Hamburg (ots) -digmed, der führende Anbieter von Management- und Steuerungssoftware für Operationssäle in der DACH-Region, firmiert offiziell in LOGEX (https://logex.com/) um. Dies geschieht etwa sechs Monate nach der Ankündigung der Übernahme von digmed durch LOGEX, dem europäischen Marktführer im Bereich Datenanalytik im Gesundheitswesen. Mit dieser strategischen Akquisition erweitert LOGEX seine Fähigkeit, detaillierte Datenanalysen und wertvolle Erkenntnisse für Gesundheitssysteme in ganz Europa zu liefern."Wir haben uns sehr gefreut, das gesamte Team Anfang des Jahres offiziell bei LOGEX willkommen zu heißen. Alle haben in den vergangenen Monaten hart daran gearbeitet, die Unternehmensbereiche von LOGEX und digmed zu integrieren, und es ist großartig, dass wir nun offiziell unter der Marke LOGEX zusammenkommen", kommentierte Philipp Jan Flach, CEO von LOGEX."Angesichts der steigenden Nachfrage im Gesundheitswesen und der immer knapper werdenden Ressourcen war die Optimierung der Patientenversorgung noch nie so wichtig wie heute. Digmed ergänzt das LOGEX Portfolio um zusätzliche Spitzentechnologien, Fachwissen und qualifizierte Fachkräfte, die Krankenhäusern helfen, die Leistung ihrer Operationssäle zu verbessern. Wir können nun unserem gemeinsamen Kundenstamm von mehr als 1.000 europäischen Gesundheitsdienstleistern ein abgerundetes Portfolio mit Finanzanalysen, Einblicken in die Patienteneinbindung, Analysen realer Versorgungsdaten und Softwarelösungen zur Optimierung der OP-Leistung anbieten."Dr. Enno Bialas, Gründer von digmed: "Als LOGEX haben das Team und ich nun die Möglichkeit, mit den Produkten und Dienstleistungen, die wir in den letzten 15 Jahren entwickelt haben, nicht nur in der DACH-Region, sondern auch in den Niederlanden, Großbritannien und den nordischen Ländern einen wesentlichen Einfluss auf das Gesundheitswesen zu nehmen. Es ist eine aufregende Zeit." Dr. Bialas wird als Teil des Geschäftsentwicklungsteams von LOGEX weiterhin eng mit aktuellen und zukünftigen Kunden zusammenarbeiten.Die Opteamizer-Produktreihe wird als "LOGEX Opteamizer (https://logex.com/de/losungen/financial-analytics/opteamizer/)" weitergeführt.Über LOGEX: LOGEX ist führend im Bereich der Analytik von Gesundheitsdaten in Europa. Durch die Umwandlung von Daten in verwertbare Erkenntnisse hilft LOGEX den Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen, den sensiblen Balanceakt zwischen Erschwinglichkeit, Zugang und Qualität der Versorgung zu meistern. Mit Hauptsitz in Amsterdam und einem internationalen Team von über 400 Mitarbeitern unterstützt LOGEX über 1.000 europäische Gesundheitsdienstleister dabei, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und die bestmögliche Versorgung zugänglicher und erschwinglicher machen. Weitere Informationen über LOGEX und seine Healthcare Intelligence Suite finden Sie unter www.logex.com.Pressekontakt:Pressekontakt Agentur DeutschlandTim-Åke PentzHOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbHAlter Wall 34 - 36, 20457 Hamburg, Deutschlandt.pentz@hoschke.de+49 (0)151 1941 1935Pressekontakt LOGEXDaniëlle van LeeuwenCommunications ManagerLOGEX Healthcare Analytics b.v.Claude Debussylaan 88, 6th floor, 1082 MD Amsterdam, Niederlandedanielle.vanleeuwen@logex.com+31 (0)6 54660215Original-Content von: LOGEX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175616/5827936