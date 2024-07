Stuttgart (ots) -René Köhler startet mit fahrrad.de ein zweites Mal durch. Nach der Benko-Pleite holt sich der Gründer seine Firma zurück. Aber warum? Ein sehr persönliches Interview über Emotionen, Geld, Vertrauen - und Fahrräder. Jetzt online auf BikeX."Das konnte ich so nicht stehen lassen", kommentiert René Köhler die drastische Wendung von fahrrad.de nach dem Verkauf der Plattform an Signa und Benko. Der frühere Weltmarktführer -fahrrad.de/Internetstores - geriet unter der neuen Leitung in finanzielle Schwierigkeiten und musste Insolvenz anmelden. Heute, acht Jahre nach dem Verkauf und der erneuten Übernahme seines Unternehmens, spricht Köhler im Interview mit BikeX über seine Erfahrungen und Herausforderungen. Auch Höhen und Tiefen, verbunden mit seinem unternehmerischen Werdegang, sind in diesem Gespräch kein Tabuthema für ihn.René Köhler gilt als einer der visionärsten Unternehmer Deutschlands und hat eine bemerkenswerte Reise hinter sich. 2003 galt die Idee, Fahrräder online zu verkaufen, noch als verrückt. Köhler bewies mit seiner Erfolgsgeschichte das Gegenteil. "Im Interview spricht er sehr offen und emotional über seine Beweggründe zum Neustart von fahrrad.de und seinen unbedingten Willen, die Plattform wieder an die Spitze zu bringen", sagt Björn Gerteis, BikeX-Chefredakteur.Zum Beispiel antwortet René Köhler auf die Frage, warum er fahrrad.de heute noch einmal gegründet hat, mit den Worten: "Alles, was ich bisher verkauft oder aufgebaut habe, existiert noch. Dieses Unternehmen war das einzige, das nicht funktionierte. Ich bin nicht daran gewöhnt, dass Dinge, die ich erschaffen habe, mit dem Wort Insolvenz in Verbindung gebracht werden. Wenn etwas strukturell nicht mehr funktioniert, wie vielleicht der Kohlebergbau oder ein altes Geschäftsmodell wie zum Beispiel Karstadt und Kaufhof, hätte ich nicht noch mal gestartet. Aber bei etwas, das grundsätzlich intakt ist und nur durch Missmanagement scheitert, finde ich es schade, es so zu belassen. Das ist der Grund, warum ich es ändern wollte."Zum Interview mit René Köhler auf BikeX (https://www.bike-x.de/blog/rene-koehler-interview-fahrrad-de/)Über BikeXBikeX ist das Radportal der Motor Presse Stuttgart und eine der größten Ratgeberseiten für alle Fahrradfahrer*innen in Deutschland. Hier finden Radsportler und Alltagsradler alle Informationen zu jeder Form des Radfahrens - egal ob mit Kinderfahrrad, eBike, Cargobike oder Rennrad. Es fasst die Onlineangebote der erfolgreichen Marken ROADBIKE, MOUNTAINBIKE, Elektrobike, GRAVELBIKE und karl zusammen, die unter dem digitalen Dach in eigenen Markenkanälen mit ihren Spezialthemen zu finden sind.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Gaby WillemsReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1289gwillems@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5827979